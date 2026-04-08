El Vaticano desvela los actos y los horarios de León XIV en su gira por África

El Vaticano ha hecho público el programa con los horarios de León XIV en su primera gira africana, que le llevará del 13 al 23 de abril a cuatro países del continente: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El programa, que ya fue publicado el pasado 16 de marzo, detalla que el Pontífice recorrerá los lugares vinculados a San Agustín, fundador de su congregación de origen.

Lunes, 13 de abril de 2026

El Papa partirá el lunes 13 de abril del aeropuerto de Roma a Argel, capital de Argelia, a las ocho de la mañana. Está previsto que en torno a las nueve el avión papal aterrice en el aeropuerto argelino 'Houari Boumédiène', donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida.

A continuación, el Pontífice visitará el monumento de los mártires que conmemora los caídos en la guerra de Argelia por la independencia de Francia. Esa misma mañana, a las 10.15h, está previsto que el obispo de Roma haga la visita de cortesía al presidente de Argelia y, acto seguido, mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático argelino en el Centro de Convenciones 'Djamaa el Djazair', donde León XIV pronunciará su primer discurso.

A las 15.15h el Papa visitará la gran mezquita de Argel, y una hora más tarde se trasladará al centro de acogida de las hermanas agustinas misioneras en el municipio de Bab El Oued, a escasos kilómetros de Argel.

La primera jornada del Papa en el país concluirá a las 16.40h con el encuentro con la comunidad argelina en la Basílica de Nuestra Señora de África, donde el Santo Padre ofrecerá su segundo discurso.

Martes, 14 de abril

A las 09.20h el Papa viajará en avión de Argel a Annaba, donde aterrizará a las 10.30h. A las once el Sucesor de Pedro visitará el yacimiento arqueológico de Hipona, donde falleció San Agustín.

A las 11.35h León XIV visitará la residencia de ancianos de las Hermanas de los Pobres y a continuación mantendrá un encuentro privado con los membros de la Orden Agustina.

La primera misa presidida por el Pontífice en África tendrá lugar en la Basílica de San Agustín a las 15.30h. Tras la Eucaristía, el Papa regresará a Argel en avión a las 18h, y llegará a las 19.10h.

Miércoles, 15 de abril

A las 09.40h el Papa tomará el avión que le trasladará de Argelia a Camerún, concretamente a su capital, Yaoundé, donde aterrizará a las 15.20h en su aeropuerto.

Tras la ceremonia de bienvenida, León XIV se dirigirá al Palacio Presidencial para saludar al presidente del país, y luego se reunirá con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde el Papa pronunciará su primer discurso en Camerún.

A las 17.45h el obispo de Roma visitará el orfanato 'Ngul Zamba', y a las 18.25h mantendrá un encuentro privado con los obispos de Camerún en la sede de la Conferencia Episcopal.

Jueves, 16 de abril

El Pontífice partirá en avión a las 10h de Yaoundé a la ciudad de Bamenda, donde asistirá a las 11.30h al Encuentro por la Paz en la catedral de San José, donde el Santo Padre dirigirá un discurso a los presentes.

A las 15.15h el Papa preside la misa en el aeropuerto de Bamenda antes de que regrese a Yaoundé a las 17.25h.

Viernes, 17 de abril

El Papa volverá a dormir en Yaoundé, pero a las nueve tomará un vuelo a la ciudad de Douala. Una vez allí, León XIV se dirigirá al estadio 'Japoma' para presidir la Eucaristía. A las 13.20h visitará el Hospital Católico San Pablo de manera privada.

A las 14.10h regresa a Yaoundé, donde por la tarde, a las 17.30h, se reunirá con los universitarios en la Universidad Católica de África Central.

Sábado, 18 de abril

León XIV se despide a las 09.30h de la capital camerunesa con una misa en el aeropuerto de Yaoundé, y acto seguido se dirigirá a la capital de Angola, Luanda, donde aterrizará a las 15h.

Tras el acto de bienvenida, el Pontífice visitará al presidente del país y a continuación hará lo propio con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, donde el Papa les dirigirá un discurso.

A las 19h mantendrá un encuentro privado con los obispos de Angola.

Domingo, 19 de abril

El Pontífice presidirá la misa a las 10h en Kilamba, a unos treinta kilómetros de Luanda, y rezará el Regina Coeli. A las 15.45h tomará un helicóptero hacia Muxima.

A las 16.30h rezará en la ciudad angoleña el Rosario en la explanada situada frente al Santuario de 'Mama Muxima', donde pronunciará un discurso. Posteriormente regresa a Luanda.

Lunes, 20 de abril

El Papa comenzará la jornada en Luanda, pero a las 07.50h se desplaza en avión a Saurimo, donde a las 09.45 visitará la residencia de ancianos y a las 11.15h presidirá la Eucaristía en la explanada de Saurimo.

A las 13.45h regresa a la capital de Angola, y a las 17.30h se encontrará con los obispos, sacerdotes, consagrados y agentes de pastoral del país en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Martes, 21 de abril

El Pontífice se despide de Luanda para poner rumbo en avión a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial y último país de su viaje apostólico en África. A las 11.45h está prevista su llegada, y a las 12.30h se reunirá con el presidente del país, así como con las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático, a los que se dirigirá en un discurso.

A las 16h el obispo de Roma se reunirá con el mundo de la cultura en el Campus Universitario de la Universidad Nacional, donde pronunciará un segundo discurso.

A las 17.15h visita a los profesionales y pacientes del hospital psiquiátrico 'Jean Pierra Olie' y a las 19h se encuentra con los obispos de Guinea Ecuatorial de forma privada.

Miércoles, 22 de abril

El Papa tomará un avión desde Malabo a Mongomo a las 08.10h. Una vez en la ciudad, a las 10.30h presidirá la misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción.

A las 12.30h visitará la 'Escuela Tecnológica Papa Francisco', y acto seguido se dirigirá en avión a Bata, donde a las 16.50h acudirá a su prisión.

A las 17.25h tendrá lugar el momento de oración en el monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021.

A las 18.10h se reunirá con jóvenes y familias en el Estadio de Bata, y a las 19.40h pondrá rumbo de regreso a Malabo.

Jueves, 23 de abril

Finaliza el viaje del Papa en África. Antes de tomar el avión rumbo a Roma, presidirá la misa en el Estadio de Malabo. A las 12.45h regresa a la capital italiana, donde aterrizará en torno a las 20h.