El Lyceum Club Femenino: María de Maeztu y María Goyri

El Lyceum Club Femenino fue una asociación de mujeres española promotora del desarrollo social y cultural de la mujer que funcionó en Madrid entre los años 1926 y 1939comenzó su andadura hace ahora cien años, en 1926, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera apoyada sin fisuras por los socialistas, y siendo el estado confesional católico. No parece pues, en principio, que esta institución supusiera para las autoridades una amenaza, porque si lo hubiera sido la hubieran abortado. Tampoco las entonces pírrias fuerzas políticas que acabarían confluyendo en el Frente Popular no levantaron la voz contra la creación del Lyceum Club. Además, fue el General Primo de Rivera quien incorporó a varias mujeres a la actividad parlamentaria, quien posibilitó el inicio del voto femenino al que se opusieron las progres ateas de la época, y quien construyó con el dinero donado por la Fundación Rockefeller el que sería Instituto Nacional de Física y Química, en el conocido Edificio Rockefeller, donde hoy se alberga el Instituto Blas Cabrera del católico CSIC, porque conmemora su 80 aniversario, siendo el conjunto de lo dicho hasta aquí en torno al Rockefeller prueba irrefutable de la continuidad que el CSIC dio a los postulados del Regeneracionismo, de fuerte raigambre católica, en pro del desarrollo científico.

La directora fundadora del Lyceum Club femenino fue María de Maeztu (1881 – 1948), de quién hablé ya en COPE. Al referirse a ella, no suele mencionarse a su hermano, Ramiro de Maeztu, insigne periodista, ensayista, diplomático y pensador político español, perteneciente a la llamada generación del 98, que también profesó la fe católica y desarrolló toda su actividad profesional e intelectual durante la Edad de Plata, llegando durante ella a ser académico de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tampoco va a comentarse en los fastos de la efeméride que Ramiro fue brutalmente asesinado por soldados ateos del Ejército del Frente Popular en 1936, hace 90 años, tras lo que María de Maeztu se exilió desde el Madrid del Frente Popular por temor a ser asesinada ella también. Ramiro recibió subtierro ateo, no se pudo exiliar del Madrid del ateo Frente Popular.

Sobre María de Maeztu, directora fundadora del Lyceum Club femenino, directora fundadora en 1915 de la Residencia de Señoritas, fundadora del Instituto Escuela en 1928, y profesora en 1932 de la F. de Filosofía y Letras de Madrid, no suele comentarse que en 1937 fue depurada por el gobierno del Frente Popular siendo suspendida de empleo y sueldo. Algunos historiadores ateos que son fans suyos han llegado a decir que sus manifestaciones favorables a la Iglesia Católica y contrarias a la II República realizadas en 1940, eran producto de un trastorno mental…pero lo cierto es que era católica, apostólica y romana, como la flor y nata de la intelectualidad femenina de la Edad de Plata, durante la que se vió obligada como muchas otras a vivir un exilio interior en forma de criptocatolicismo para poder mejor servir a sus compatriotas, conciudadanos, y promocionar el mundo de la mujer desde los sectores anticatólicos entre los que se movió, probablemente gracias a lo cual le dio tiempo a huir del Frente Popular y evitar ser asesinada como su hermano. Resulta por todo ello patético por no decir chusco que instituciones como la Fundación Ortega Marañón (FOM) realicen actos en los que los ateos herederos ideológicos del Frente Popular reivindiquen la figura de María de Maeztu o al Lyceum Club como ‘propios’: se contribuye así en mi opinión a un blanqueo historiográfico sin base científica fuertemente ideologizado y directamente conectado con la memoria democrática, al cual dicha fundación ampara frecuentemente.

En su obra "Historia de la cultura europea" María de Maeztu dejó escritas cosas tales como: " Sólo la vuelta a la concepción cristiana de las clases puede permitir la coexistencia entre ellas. El origen del mal se remonta a la filosofía medieval nominalista, al final de la Edad Media. Se separó la fe de la razón. Corresponde a la clase burguesa una misión altísima: tiene que servir de enlace, de coordinación entre las otras dos clases. Pero eso no lo conseguirá si no se hace cristiana, católica. Ha surgido el agnosticismo. El hombre ha dejado de creer primero en Dios, luego en sí mismo, después en todo lo creado. Y así la interpretación económica de la historia está cediendo el puesto al viejo imperativo de ‘ Sed perfectos como nuestro Padre celestial’ que nos ordena la realización en la Tierra de todos los valores, de todos, y no sólo de los económicos".

Pero ella pensaba así siempre, desde bien jovencita. En un interesante estudio de Mercedes Montero escribe la autora refiriéndose a la vida en la Residencia de Señoritas: ‘María de Maeztu era católica y consta que la mayor parte de las estudiantes acudía a misa los domingos. El testimonio nos ha llegado a través de Matilde Landa Vaz. En 1923 se instaló en la Residencia de Señoritas y quedó escandalizada por la religiosidad de María de Maeztu y de las chicas que allí vivían, de las que dice que, salvando a un pequeño grupo, todas iban a misa. Así escribía a su hermana: "Lo más desagradable que tiene la Resi es ese falso clericalismo que han metido aquí; quitando 5 chicas, todas las demás van a misa, comulgan, etc., con la directora a la cabeza. ¡El Sr. Cossío se quedó asombrado cuando le conté que María de Maeztu iba a misa!". Abundando en la misma dirección, pongamos ahora algún otro ejemplo de socia católica del Lyceum Club femenino además de su fundadora.

Asociada al Lyceum Club femenino estuvo María Goyri ( 1873-1954) de quien hablé aquí en COPE. Esta filóloga y pedagoga, que desarrolló su actividad científica y profesional durante la católica Edad de Plata, trabajó en la Residencia de Señoritas y en el Instituto Escuela de Madrid, contribuyendo decisivamente como pedagoga e investigadora a la ampliación de la educación para las mujeres y a su incorporación al mundo laboral. Se casó con Ramón Menéndez Pidal. Cuenta Antonio Lago Carballo en su artículo‘ La religiosidad de Jimena Menéndez Pidal’ ( Cuenta y Razón, 119) lo siguiente:

‘De Maria Goyri, conferenciante y colaboradora habitual de la residencia, afirma Antonina Rodrigo que iba a misa a las seis de la mañana y nadie en la casa lo advertía, pues era absolutamente reservada en sus asuntos espirituales…’

Otro testimonio al respecto de su religiosidad, esta vez de su propio esposo, es el que recoge Mercedes Montero en ‘ Los primeros pasos hacia la igualdad: mujer y universidad en España. (1910-1936) ( Historia Critica No. 40): “…carta de don Ramón al padre Errandonea, amigo suyo desde que se conocieron en Oxford en 1922, en la que le agradece el pésame por la muerte de su esposa, doña María (Goyri): “Ella, de ánimo tan austeramente religioso, sufrió, con ejemplar resignación, la larga enfermedad de crueles padecimientos (…) dejándonos consoladora edificación”.