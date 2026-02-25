Nos acercamos hasta una Santa preocupada por las niñas que necesitaban fomentar la educación y la formación. Se trata de Santa Paula Montal a la que celebramos en este jueves de la I Semana de Cuaresma. Nace en Arenys de Mar (Barcelona) en el año 1799. De origen humilde y familia numerosa vivió su Fe en medio de grandes dificultades.

Una de ellas era la pobreza casi miseria que había en su hogar. Para salir adelante había que trabajar. Ella misma tomó parte en las duras tareas y se admiraba por el esmero y fuerza de su madre aun cuando se sintiese cansada.

Preocupada por la formación de la mujer en la sociedad, abre diversas escuelas. Paula, que había conocido a los escolapios, encauza sus escuelas en este carisma. Desde siempre había sentido una gran afinidad con la obra espiritual y educativa de San José de Calasanz. Por eso, funda la rama femenina de esta espiritualidad con las Madres Escolapias.

De gran devoción a la Virgen, pone en sus manos esta obra en bien de la dignidad y la formación de la mujer. Ella ve que desde la formación la mujer podía trabajar con un puesto en la sociedad y el trabajo el ayudaría a dar una nueva impronta como esposa y madre de familia.

Por eso, el cuarto voto de la fundación es la dedicación a la enseñanza. Santa Paula Montal muere poco antes de comenzar el siglo XX -concretamente en 1899- y es canonizada en el año 2001 por el Papa San Juan Pablo II.