El Santo de este día tiene mucho del Hijo Pródigo por su acercamiento a Dios después de vivir las cosas meramente materiales. Hoy celebramos a San Gabriel de la Dolorosa. Nace en Asís en 1838 siglos más tarde que el “poverello” y también se llama Francesco, pero en este caso de nombre pila. De pequeño muere su madre y sufre un duro golpe. Sin embargo siempre le recordaban sus amigos por su alegría y gran inteligencia. Educado en los jesuitas, tiene gran devoción a La Virgen María. En la adolescencia sigue una vida mundana. Su aspiración primer no era ser Santos. Lo que le importaba era salir, tratar con amigos y seguir la moda. Pero la enfermedad que tuvo le llevó hasta el Señor. Sin embargo, volvía a recaer nuevamente en lo material. No se daba cuenta que la providencia le llamaba a una vocación consagrada. Al final surgió un tiempo de noche oscura que le recondujo hacia Dios, porque tenía hambre de Él. Encomendado de nuevo a La Virgen un día ve una Procesión en honor de Ella, cuando la Imagen pasa por su lado. Entonces siente en el corazón que la Madre del Cielo le ilumina para que cambie. En un gesto de arrepentimiento ingresa en los Pasionistas. Entonces se cambia su nombre por el de Gabriel. Dedicado a los necesitados, va recibiendo las Órdenes Menores que le preparan para el Sacerdocio. Enfermo de tuberculosis, San Gabriel de la Dolorosa muere con tan sólo 25 años, en 1863.