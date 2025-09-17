La Santa Sede advierte al Organismo Internacional de Energía Atómica: "Hay que prevenir la proliferación de armas nucleares"

Garantizar el uso pacífico de la energía nuclear y prevenir la proliferación de armas nucleares «es un imperativo moral». Esta firme postura de la Santa Sede fue reafirmada este 16 de septiembre por monseñor Daniel Pacho, Subsecretario para Asuntos Multilaterales a los participantes en la 69.ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

UNA AFRENTA A TODA LA HUMANIDAD

El deber de prevenir la proliferación de armas nucleares, según el arzobispo Pacho, "es particularmente evidente en la era actual, en la que la incongruencia de asignar recursos valiosos al desarrollo y la acumulación de armas nucleares contrasta marcadamente con el hecho de que tantas personas en este planeta luchan por sobrevivir".

Además, expresó su preocupación por el aumento del gasto militar, en particular el gasto nuclear, calificándolo de "una afrenta a toda la humanidad, ya que una confrontación nuclear grave tendría sin duda un impacto irreparable y devastador, y resultaría en una pérdida de vidas humanas sin precedentes".

no podemos olvidar

Al recordar el 80.º aniversario del dramático lanzamiento de bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, Pacho reafirmó el compromiso de la Santa Sede con los principios fundadores de las Naciones Unidas, el OIEA y el desarme.

Las armas nucleares, afirmó el Subsecretario, "son indiscriminadas, desproporcionadas y fundamentalmente incompatibles con los principios humanitarios y éticos. Además, su posesión y almacenamiento solo pueden exacerbar aún más los temores y provocar reacciones injustificadas, creando riesgos sin precedentes".

Preocupación desde Ucrania a Oriente Medio

Monseñor Pacho expresó entonces su preocupación por la "terrible guerra en Ucrania" y la crisis en Oriente Medio, al tiempo que subrayó que atacar militarmente las instalaciones nucleares de Irán "tiene el potencial de provocar una mayor escalada, agravando aún más la situación".

Por último, el Subsecretario de Asuntos Multilaterales hizo una distinción respecto al uso de las tecnologías nucleares con fines pacíficos, en los campos de la medicina, el cambio climático, la agricultura, la gestión del agua y la energía. "Este uso", especificó, "debe regirse siempre por un sólido marco regulatorio basado en principios éticos: seguridad, transparencia, justicia intergeneracional y cuidado de la Creación".