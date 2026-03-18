El legado de San Francisco de Asís cobra una nueva vida 800 años después de su muerte: “El mundo y la política necesitan franciscanizarse un poco"

El legado de San Francisco de Asís sigue muy presente 800 años después de su muerte. Con motivo del octavo centenario de su tránsito, el Papa León XIV ha proclamado un Año Jubilar especial, un tiempo de gracia que coincide con una iniciativa histórica: la primera exposición pública de los restos del santo. Para profundizar en la figura del 'poverello' de Asís, Fray Juan Antonio Adánez, provincial de España de los franciscanos conventuales, subraya la inmensa repercusión de su carisma en 'Ecclesia al día', calificándolo como “muy luminoso”, y que se extiende más allá de la Iglesia, abarcando “el arte, la cultura, la literatura, la poesía, la pintura”.

Adánez destaca que San Francisco es una figura necesaria para iluminar el presente, un tiempo que define como “difícil, con todas las tensiones políticas”. Como recuerda, “San Francisco es el santo de la paz, al que hay que invocar de una manera especial en estos tiempos recios”.

Una exposición histórica en Asís

Uno de los eventos centrales de este centenario es la exposición de los restos del santo en la basílica inferior de Asís, un hecho inédito. Aunque su cuerpo se encontró a mediados del siglo XIX y fue estudiado a finales de los setenta, nunca antes se había realizado una exposición pública. Fray Juan Antonio Adánez explica que “la Santa Sede ha dado permiso para exponer los restos que quedan de San Francisco”. El evento, que se preveía multitudinario, ha superado todas las expectativas, pasando de una previsión de 300.000 visitantes a más de 800.000 peregrinos.

El provincial de los franciscanos conventuales insiste en el profundo significado espiritual de esta veneración. “No es mirar unas reliquias para contemplar al muerto, sino que es contemplar unos huesos que nos hablan de alguien que se ha entregado, que se ha donado totalmente a los demás”. Según Adánez, la pequeñez de los restos es también “un homenaje a la pobreza”. La experiencia, narra, está siendo muy emocionante, con peregrinos que experimentan “milagros” de conversión y un “volver al evangelio”.

El recorrido está arropado por los frescos de artistas como Cimabue y Giotto, que narran la vida de Jesús en paralelo a la de San Francisco. El eje catequético de la visita es la parábola del grano de trigo, que invita a los fieles a morir a sí mismos para dar vida a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo y del propio santo.

El reto de 'franciscanizar' el mundo

Ante un mundo marcado por “el ruido, las prisas, la polarización y la crispación”, la espiritualidad franciscana emerge como un camino práctico. Fray Juan Antonio Adánez lanza un reto: “Yo creo que el mundo necesita franciscanizarse un poco, y la Iglesia, pero también la política necesita franciscanizarse”. Esto se traduce, según él, en ser “mensajero de paz”, vivir atento al Evangelio y seguir a Jesús “con radicalidad”. Propone recuperar valores como la pobreza, la luminosidad en la mirada y, sobre todo, la sonrisa, “porque hay mucha tristeza alrededor”.

En esta línea, Adánez recuerda las palabras del cardenal Pietro Parolin, quien, durante una misa en Asís, llamó a “basarse en la alegría de las pequeñas cosas y sentirse hermanos frente a la guerra de todos contra todos”. El provincial franciscano añade que la historia no se libra “en grandes batallas, sino en pequeñas, las pequeñas batallas de cada día que tenemos que librar con nosotros mismos y con los demás”.

La familia franciscana en España

En España, la familia franciscana, aunque históricamente dividida en tres grandes ramas (capuchinos, observantes y conventuales), vive hoy “en comunión”, lo que refleja la “riqueza del carisma”. Para celebrar el centenario, se han organizado numerosas actividades. Entre ellas destaca el “Capítulo de las Esteras”, que rememora los encuentros de San Francisco con sus frailes y que tendrá lugar en Barcelona del 1 al 3 de mayo.

Además, se han convocado concursos de poesía, música y pintura, y se celebrará una jornada franciscana el 20 de junio en San Francisco el Grande (Madrid). También se está preparando un congreso de carácter intelectual en colaboración con varias universidades para el mes de noviembre. Para Fray Juan Antonio Adánez, todas estas iniciativas son una oportunidad para “abrir el alma, abrir el espíritu para oxigenarse un poquito”, con San Francisco como “una excusa preciosa”.