Roma acoge un encuentro de oración para pedir la paz en Gaza con la participación del cardenal Pizzaballa

La comunidad de San't Egidio, junto a otras entidades y asociaciones, han convocado en la plaza de Santa María in Trastevere de Roma un encuentro de oración este lunes, 22 de septiembre a las 19.30h, para implorar por el fin de los bombardeos sobre Gaza.

Durante el encuentro, está previsto que el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, conecte con los presentes para agradecer las oraciones que se producen en un contexto dramático para la población de Gaza, que sufre cada día los disparos de artillería indiscriminados por parte del ejército israelí y de los misiles que destrozan el centro urbano de la Franja.

El pasado miércoles, al término de la audiencia general, el Papa León XIV renovó su llamamiento “al alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada y al respeto integral del derecho internacional humanitario”.

Desde la Plaza de San Pedro, su voz se abrió paso entre el estruendo de los bombardeos, en plena fase que las fuerzas militares israelíes han definido como "final" para arrasar el enclave palestino.

más de 65.000 víctimas desde el inicio del conflicto

Para pedir junto con el Sucesor de Pedro “un amanecer de paz” y estar espiritualmente cerca del pueblo palestino que en Gaza sigue “viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar sus tierras”, la Comunidad de San't Egidio ha organizado esta vigilia de oración.

San't Egidio estará acompañado de diversas realidades y asociaciones como Acli, Agesci, Auxilium, Acción Católica Italiana, Comunión y Liberación, Comunidad Papa Juan XXIII, Movimiento Cristiano de Trabajadores, Movimiento de los Focolares, Movimiento Político por la Unidad, OFS Orden Franciscano Seglar, Renovación en el Espíritu Santo.

Todas estas organizaciones se suman a la vigilia animados por la fe y el deseo de infundir esperanza a pesar de que las noticias de actualidad apuntan en otra dirección, con más de 450.000 personas huyendo en su mayoría sin destino y más de 65.000 víctimas desde el inicio del conflicto.