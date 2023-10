En vísperas del comienzo del Sínodo, cinco cardenales han presentado al Papa Francisco cinco “dubia”, es decir, dudas o preguntas sobre cuestiones que afectan al contenido de la fe tal como lo propone la Iglesia. Lo mismo sucedió en torno al Sínodo sobre la Familia, pero en aquella ocasión el Papa no consideró oportuno responder. En esta ocasión sí lo ha hecho, aclarando algunas de las sombras que planeaban sobre el inicio de la asamblea.

De esta forma, respondió a cinco dubia que le enviaron el pasado mes de julio los cardenales Walter Brandmüller y Raymond Leo Burke con el apoyo de otros tres cardenales, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah y Joseph Zen Ze-kiun. Las preguntas de los cardenales y las respuestas del Papa fueron publicadas este lunes 2 de octubre en la web del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Antes de iniciar sus respuestas, el Santo Padre dirigió estas palabras a los cardenales: “Queridos hermanos, si bien no siempre me parece prudente responder las preguntas dirigidas directamente a mi persona, y sería imposible responderlas a todas, en este caso me pareció adecuado hacerlo debido a la cercanía del Sínodo”.

Tal y como ha expresado en su comentario José Luis Restán, responsable de la línea editorial de Ábside Media, la primera de ellas es, en el fondo, es el sustrato de las demás. Plantea la cuestión de si la Revelación Divina debe ser reinterpretada por la Iglesia según los cambios culturales y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si, por el contrario, es inmutable y vinculante para siempre.

Francisco responde que es cierto que “la divina Revelación es inmutable y siempre vinculante”, pero la Iglesia “nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión”. Los cambios culturales no modifican la Revelación, “pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más”, y eso puede llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del Magisterio, como ha sucedido ya a lo largo de la historia.

Añade que "los textos de las Escrituras y los testimonios de la Tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. También observa que la formulación de una verdad concreta no puede entenderse adecuadamente si se aísla del contexto de toda la Revelación, si no se ve su conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia".

"No sé si estas respuestas del Papa, arraigadas en la gran Tradición de la Iglesia y avaladas por su autoridad, servirán para serenar todos los ánimos", ha explicado el presidente del grupo. "Al menos los de mucha gente sencilla, que puede sentirse confusa en medio del pin-pan-pum, sí. De este modo, el Sínodo puede centrarse en lo que importa: “comunión, participación y misión”, para que el mundo conozca a Cristo como camino, verdad y vida".