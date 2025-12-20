El primer consistorio de cardenales convocado por León XIV ya tiene fecha: "jornadas de oración, reflexión y para apoyar y aconsejar al Pontífice"

Después de un intenso Año Jubilar que comenzó con el Papa Francisco abriendo la Puerta Santa y que finalizará el 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, con el Papa León XIV cerrándola. Después, el año 2026 comenzará con unas jornadas de comunión, de discernimiento y de intercambio en la Iglesia. Con ese ejemplo del Jubileo de la Esperanza, los cardenales se reunirán en ese primer Consistorio del Papa León XIV, una reunión anunciada en noviembre y que, ahora, ya tiene fecha.

"Como ya se anunció el pasado noviembre, el Santo Padre ha convocado el primer Consistorio Extraordinario de su Pontificado, que tendrá lugar los días 7 y 8 de enero del 2026. El encuentro se desarrollará a lo largo de dos días y estará caracterizada por momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, el compartir y la oración. El momento se orientará a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta e importante responsabilidad en el Gobierno de la Iglesia Universal. El Consistorio se coloca en el contexto de la vida y de la misión de la Iglesia y pretende reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los Cardenales, llamados a colaborar, en modo particular con diligencia, por el bien de la Iglesia Universal", reza el comunicado de la Santa Sede.

Desde agosto de 2022 no se celebraba un Consistorio extraordinario. En aquel momento, el Papa Francisco lo convocó para debatir sobre la Curia Romana y para crear nuevos cardenales. Ese consistorio ocurrió un año antes del ingreso de Robert Prevost en el colegio cardenalicio. El Papa Francisco le creó cardenal en el consistorio ordinario del 30 de septiembre del año 2023, por lo que este será el primer consistorio extraordinario que vivirá el Papa.

El pasado 13 de junio se celebró el primer consistorio de carácter ordinario bajo el papado de León XIV. En aquel encuentro se trataron algunas causas de canonización. No está previsto que se creen nuevos cardenales, por lo que habrá que esperar para conocer los primeros que cree el Papa.