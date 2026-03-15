Hoy, Domingo IV Domingo de Cuaresma, en su itinerario hacia su Misterio Pascual, el Señor se encuentra a un ciego de nacimiento. Para solucionar el problema sobre si fue por su pecado o por el de sus padres el hecho de estar ciego, el Maestro responde que ni él ni sus padres.

Una vez dicho esto le cura, pero los fariseos y las autoridades le procesan ante la duda de todos que no saben si es el ciego de siempre o es alguien que se le parece. Cuando le llevan al Sanedrín él asegura que le curó el Hombre de Nazaret.

Para intentar solucionarlo llaman a sus padres y les interrogan. Ellos se escudan en que él es mayor y puede explicarse. De esa forma evitan ser expulsados. Al final le vuelven a interrogar y él le confirma que está curado por un Profeta. Entonces terminan echándole. Después se encuentra con el Señor y muestra su Fe en Él. También nos encontramos en el “Domingo Laetare”.

Esta palabra procede del latín y significa “alegría”. De esta forma se anuncia la inminente celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En este día los ornamentos litúrgicos pueden ser de color rosáceo para invitar a una penitencia más atenuada, sin olvidar que seguimos el itinerario hacia el Calvario para obtener la Salvación.

Una de las principales costumbres en Roma era la estación de San Juan de Letrán hasta la Basílica de la Santa Cruz. Esta forma parte de los siete grandes Templos de la Ciudad Eterna. Aquí se bendecía la Rosa Dorada. El detalle se regalaba a todos los monarcas católicos del mundo.