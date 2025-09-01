El cardenal Cobo pide "el fin de la barbarie" en Gaza y la liberación de los rehenes

"Nuestra oración e indignación ante la masacre de víctimas inocentes en Gaza". Con esas palabras ha comenzado su post en X el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

En él, asegura que, "unidos al Papa, con Justicia y Paz Madrid (la comisión diocesana para promover la justicia y la paz en el mundo y la defensa de los derechos humanos), pedimos el fin de esta barbarie, la liberación de los rehenes y la paz para Tierra Santa y tantos otros lugares olvidados del mundo".

El Papa León XIV pide "que se respete el derecho humanitario" en la Franja de Gaza

El Papa León XIV pedía el pasado miércoles que "se respete plenamente el derecho humanitario en Gaza", en particular "el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones". Fue durante la Audiencia General en el Vaticano, donde hizo un nuevo llamamiento para que cese la guerra en Tierra Santa.

Además, realizó 4 peticiones concretas: "que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario". A este respeto subrayó "la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones".