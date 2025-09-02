El Papa León XIV se reunirá con el presidente de Israel en el Vaticano

"El jueves 4 de septiembre a las 10:00 horas, León XIV se reunirá con el presidente israelí Isaac Herzog, de 64 años, en el cargo desde 2021". Así lo ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que ha añadido que, posteriormente, "está prevista una entrevista con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin".

Se trata del segundo encuentro entre el Papa y Herzog, que ya había acudido al Vaticano con motivo de la misa de inicio del pontificado de León XIV, el 18 de mayo de 2025.

la solución de los dos estados: la propuesta del vaticano

La Santa Sede está convencida de que "la solución de dos Estados, basada en fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, es la única vía practicable y equitativa hacia una paz justa y duradera". Así lo expreso el arzobispo Caccia, representante del Vaticano ante las Naciones Unidas, durante la conferencia promovida por Francia y Arabia Saudita, a finales del pasado mes de julio.

Prueba de ello son los importantes pasos dados hasta ahora, como el reconocimiento formal del Estado de Israel a través del Acuerdo Fundamental de 1993 y el reconocimiento del Estado de Palestina, con el Acuerdo Global de 2015.

Además, otro punto señalado por Caccia es el firme apoyo a "los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho a la autodeterminación", así como a las "legítimas aspiraciones" de los palestinos "a vivir en libertad, seguridad y dignidad dentro de un Estado independiente y soberano".