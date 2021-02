Los requisitos que han de cumplir los periodistas que cubran el viaje del Papa a Irak: inmunizados y con PCR

Cuenta atrás para que el Papa Francisco emprenda su viaje a Irak, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de marzo. Se trata del primer viaje apostólico del Santo Padre desde que la covid-19 entró en nuestras vidas. No lo hacía desde diciembre de 2019. Bagdad, la llanura de Ur, Erbil, Mosul o Qaraqosh serán los lugares que visite el Pontífice, quien se ha mostrado entusiasmado por acudir a un país que ha sufrido el horror de la guerra.

Un viaje que estará marcado por la seguridad sanitaria tanto del Papa como de los 76 profesionales de la comunicación (entre periodistas, cámaras, fotógrafos y productores) que le acompañarán durante su periplo en tierras iraquíes. Y es que la pandemia es una amenaza en todo el planeta. Tanto es así que, en caso de repunte de contagios significativos tanto en Italia como en Irak, el viaje podría ser cancelado.

Los profesionales de la comunicación deberán estar inmunizados contra el coronavirus

Para evitar sorpresas, los periodistas que viajarán en el avión junto al sucesor de Pedro tendrán previamente que contar con el certificado de vacunación contra el coronavirus, tal y como ha precisado en declaraciones a Aleluya la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.

A ninguno de los profesionales de la información que cubrirán el viaje a Irak se les había practicado la vacuna, ya que en ningún país este gremio es prioritario en el calendario. Por ello, esta semana se les están practicando la primera dosis de la vacuna, mientras que en la semana del 22 al 28 de febrero recibirán la segunda para quedar inmunizados.

Unas dosis que proporciona el Vaticano, que desde hace más de un mes emprendió su campaña de inmunización contra el virus en el Aula Pablo VI, aunque los periodistas, cámaras y fotógrafos las están recibiendo en la Sala Stampa.

Realización de pruebas PCR

Pero no todo termina con la vacunación, ya que se sabe que su efectividad no es del 100%. Por ello, antes de subirse al avión, tendrán que realizarse dos PCR, la primera en el viaje de ida y la segunda en el de vuelta. En caso de dar positivo en la prueba en Italia, no podrán asistir al país asiático.

Por el contrario, si la prueba da positivo en Irak, no podrán regresar al Vaticano, teniéndose que quedar el profesional en el hotel donde se alojan realizando la pertinente cuarentena. Una vez las pruebas sean negativas podrían volver a su país de origen. El uso de las mascarillas quirúrgicas en todo momento o tratar de mantener las distancias de seguridad, se dan por hecho como requisitos.

Otra de las curiosidades que dejará este viaje y que nos ha contado Eva Fernández es que no solo han sido vacunados los 76 profesionales que cubrirán el viaje apostólico de Francisco. Además de la lista de medios admitidos, se ha pedido a representantes de otras cadenas y periódicos que también se inyecten la vacuna para que así estén preparados en caso de que alguno de los periodistas perteneciente al medio admitido diera positivo en la PCR.

De esta manera se pretende evitar contagios dentro de la expedición. Según las informaciones que se manejan, Irak no es un país especialmente castigado por la covid-19.

Como última curiosidad, destacar que viajarán a Irak un total de cinco cadenas de radio de todo el mundo: además de COPE, estarán en el avión las emisoras nacionales de EEUU, Francia y Alemania, junto a Radio Vaticana, que asistirá por primera vez.