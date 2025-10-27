Santos Vicente, Sabina y Cristeta

Seguimos con Santos unidos por sus lazos de sangre como hermanos y como hermanos entregaron la vida. Porque hoy la Iglesia, nos propone a tres hermanos: Vicente, Sabina y Cristeta que vivieron esta realidad en vida y muerte. Nacidos en Talavera de la reina (Toledo), a la muerte de sus padres, Vicente, como primogénito, se hará cargo de las hermanas, cuidando de ellas.

Durante esta época, gobierna el Imperio Diocleciano, quien cuenta con Daciano, como su lugarteniente en Hispania. Y es en su ciudad natal, donde se busca con más ansia la detención de los creyentes.

Entre ellos, figura Vicente conducido ante el cónsul, quien le mandó meter en la cárcel. Allí es visitado por sus hermanas. Entonces logran escapar, aunque en Ávila son capturados por los romanos y los tres. En un primer momento son invitados a abandonar la Fe. Como se resisten les ofrecen dinero y promesas vanas.

Ellos siguen firmes. Entonces pasan a la tortura pensando que por el miedo abandonarán. Pero todo es en vano. Vuelven a reafirmarse usando las palabras de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles cuando señala con firmeza la “obediencia a Dios antes que a los hombres".

”Vicente Sabina y Cristeta, serán martirizados. La versión más común asegura que fueron decapitados. Son popularmente conocidos como los “Santos Mártires de Talavera”. Son Patronos de Ávila junto con Santa Teresa de Jesús. Precisamente en esta ciudad cuentan con una Iglesia levantada en su honor en torno a los siglos XIV y XV.