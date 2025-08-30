León XIV nombra a dos españoles en uno de los órganos clave del Vaticano

El papa León XIV ha dado un paso importante en la reorganización de la Curia romana con el nombramiento de dos españoles en el Dicasterio para el Clero, el organismo encargado de acompañar, formar y supervisar a sacerdotes y diáconos a nivel mundial.

Se trata de Monseñor Jesús Vidal Chamorro, obispo de Segovia y vicepresidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, y de Alejandro Arellano Cedillo, arzobispo y decano del Tribunal de la Rota Romana.

Archidiócesis de Toledo/Catedral de Segovia Mons. Alejandro Arellano (izq.) y Mons. Jesús Vidal (dcha.)

Vidal ha sido referente en la formación de seminaristas en España desde 2023 y su incorporación al dicasterio supone ahora un reconocimiento internacional de su trabajo pastoral. Arellano, por su parte, aporta su experiencia jurídica y pastoral, habiendo coordinado como comisario pontificio el complejo de Torreciudad y siendo una voz clave en la justicia eclesiástica.

ocho nuevos cardenales

El dicasterio también se refuerza con ocho cardenales de distintos continentes, que aportan experiencia internacional y pastoral: Luis Antonio Tagle, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización; Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella; Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B., de Díli, Timor Oriental; Stephen Brislin, de Johannesburgo; Frank Leo, de Toronto; José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación; Mario Grech, secretario general del Sínodo de la Sinodalidad; y Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

EFE Papa León XIV

Presencia femenina en la Curia

León XIV también ha incorporado a dos religiosas como consultoras: Martha Elizabeth Driscoll, cisterciense y superiora de la comunidad Santa María de la Salvia en el Monasterio de Tre Fontane, en Roma, e Iuliana Sarosi, de la Congregación de la Madre de Dios (hospitalarias) y profesora en el Instituto de Psicología y del Centro de Formadores para el Sacerdocio y la Vida Religiosa “San Pedro Fabro” del Colegio Máximo de la Pontificia Universidad Gregoriana.

Estas designaciones se enmarcan en la línea de incluir voces femeninas en la Curia, iniciada por Francisco en 2022 con la psicóloga Chiara D’Urbano, la profesora Rosalba Erminia Paola Manes y la religiosa uruguaya Lidia Ramona González Rodríguez. La primera mujer designada por León XIV fue Tiziana Merletti, como secretaria del Dicasterio para la Vida Consagrada.