León XIV llama a los religiosos a “continuar con generosidad” sus misiones respondiendo a las necesidades del mundo

Responder las necesidades del mundo, la obediencia como sacrificio y vivir la vocación religiosa, son las sugerencias que ha hecho el Papa León XIV a los participantes en los Capítulos Generales de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, de la Sociedad de María (Maristas), de los Frailes Franciscanos de la Inmaculada y de las Ursulinas con los que se ha reunido este jueves en el Vaticano.

En su mensaje, el Pontífice ha invitado a los religiosos a “continuar con fe y generosidad” sus misiones, respondiendo a las necesidades del mundo, siguiendo los pasos de quienes fundaron estas familias religiosas.

“Sus fundadores y fundadoras fueron personas capaces de observar, evaluar, amar y luego partir, incluso a riesgo de sufrir grandes penas, incluso a costa de perder lo propio, para servir a los hermanos en sus necesidades reales, reconociendo en la indigencia del prójimo la voz de Dios”, ha proclamado.

LEón XIV rinde homenaje a los padres de las congregaciones representadas en el encuentro

León XIV llama a los religiosos a trabajar “en la memoria viva” de los inicios de las distintas congregaciones, aunque precisa que este ejercicio de memoria no conlleva “hacer arqueología o cultivar nostalgias inútiles”, sino identificar “potencialidades quizás aún inexploradas, para ponerlas al servicio del “aquí y ahora”.

De hecho, el Pontífice recuerda a los diversos fundadores de estas realidades y la “herencia polifacética” que dejaron, como el caso de la beata Brigida di Jesús Morello, que fundó la Congregación de las Hermanas Ursulinas de María Inmaculada y, en el siglo XVII, a través de la formación de los jóvenes, “inauguró una obra de promoción de la mujer que daría muchos frutos en el futuro”.

También ha hecho referencia a San Gaspar del Bufalo, fundador de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, que dos siglos después, en Roma, “se comprometió a combatir el espíritu rampante de "impiedad e irreligión" que afligía a su época”.

Tampoco se ha olvidado el Santo Padre de Jean-Claude Colin, que partió del “espíritu de humildad y ocultamiento de María de Nazaret” para fundar la Sociedad de María. Por último, León XIV menciona también a San Francisco y a San Maximiliano Kolbe, que inspiraron el nacimiento de los Frailes Franciscanos de la Inmaculada.

“La obediencia, en su significado más profundo de escucha activa y generosa del otro"

El Pontífice subraya además la importancia de la obediencia como “valor fundamental” para la vida de los religiosos, pero también para el mundo actual, en el que a menudo impera la autorreferencialidad. “Hoy en día, hablar de obediencia no está muy de moda: se considera una renuncia a la propia libertad. Pero no es así”.

Para el Papa, la obediencia es “una escuela de libertad en el amor”, de la que Jesús fue el primer ejemplo a través de “su relación con el Padre”. León XIV menciona a este respecto a San Agustín, que insistía en la “estrecha relación que existe, en la vida cristiana, entre la obediencia y el amor verdadero”.

“La obediencia, en su significado más profundo de escucha activa y generosa del otro, es un gran acto de amor con el que se acepta morir a uno mismo para que el hermano y la hermana puedan crecer y vivir. Profesada y vivida con fe, traza un camino luminoso de entrega, que puede ayudar mucho al mundo en el que vivimos a redescubrir el valor del sacrificio, la capacidad de relaciones duraderas y una madurez en el estar juntos que va más allá del "sentir" del momento para consolidarse en la fidelidad”.