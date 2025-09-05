León XIV en la inauguración del 'Borgo Laudato si': "Somos criaturas entre las criaturas y no creadores"

El Papa León XIV ha inaugurado este viernes el 'Borgo Laudato si', en los jardines de la residencia pontificia de Castel Gandolfo, un proyecto de educación en ecología integral, economía circular y sostenibilidad ambiental.

El Pontífice, que ya eligió este lugar para sus vacaciones, recorrió en un carrito de golf este viernes varios rincones de las 55 hectáreas de las antiguas Villas Pontificias formadas por terrenos agrícolas, jardines, granjas, invernaderos y escuelas de formación, pudo dar de comer a los peces y conocer a algunos de los animales que estarán en este lugar como caballos o terneros.

"vocación de ser custodios de la obra de Dios"

Posteriormente, en el gran invernadero, durante una liturgia de la palabra ante decenas de invitados, "representa una verdadera vocación para todo ser humano, un compromiso que debe realizarse dentro de la propia creación, sin olvidar nunca que somos criaturas entre las criaturas y no creadores".

El Papa en Castelgandolfo

"El 'Borgo Laudato si', que inauguramos hoy, es una de las iniciativas de la Iglesia encaminadas a hacer realidad esta vocación de ser custodios de la obra de Dios, una tarea exigente, pero hermosa y fascinante, que constituye un aspecto fundamental de la experiencia cristiana", añadió.

andrea bocelli amenizó el acto

Recordó que este lugar "es una semilla de esperanza, que el Papa Francisco nos ha dejado como legado, una semilla que puede dar frutos de justicia y paz", ya que fue el Pontífice argentino quien quiso este proyecto inspirado en su encíclica 'Laudato si' sobre la defensa de la Creación.

"Lo que vemos hoy es una síntesis de extraordinaria belleza, donde la espiritualidad, la naturaleza, la historia, el arte, el trabajo y la tecnología conviven en armonía", describió.

Además de la Curia romana, los empleados y colaboradores de la naciente empresa, estuvo presente Andrea Bocelli que interpretó la canción final de “Dolce sentire” junto a su hijo Matteo.