El Papa León XIV asegura que "cada criatura, por pequeña que sea, tiene un lugar en este mundo"

El Papa León XIV pide rezar para entender "nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto". Lo ha hecho en el vídeo de la Red Mundial de Oración del Papa para el mes de septiembre. En el vídeo, el papa, en una oración en inglés, afirma que "cada criatura, por pequeña que sea, es fruto de tu amor y tiene un lugar en este mundo".

"Como San Francisco de Asís, hoy también queremos decir: “¡Alabado seas, mi Señor!” Porque a través de la belleza de la creación te dejas ver como fuente bondadosa, Te pedimos: abre nuestros ojos para reconocerte, aprendiendo del misterio de tu cercanía a todo lo creado que el mundo es infinitamente más que un problema que resolver", ha asegurado en inglés en este video.

A lo que añade: "Ayúdanos a descubrir Tu presencia en todo lo creado, para que, enteramente reconociéndola, podamos sentirnos y sabernos responsables de esta casa común donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades".

EL TIEMPO DE LA CREACIÓN: DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE

La intención de oración de León XIV para este mes titulada "Por nuestra relación con toda la creación”, se inserta en el contexto del Tiempo de la Creación, un período ecuménico - del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís- que une a los cristianos de diversas denominaciones en oración y acción por el cuidado de la tierra, explican los promotores de esta iniciativa.