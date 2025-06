El hombre de confianza del Papa León XIV para controlar las finanzas del Vaticano es laico y de Mérida: Sus medidas para ajustar las cuentas

¿Sabías que uno de los máximos responsables de las finanzas vaticanas es de Extremadura? Se trata de Maximino Caballero Ledo, un destacado economista laico que nació en Mérida hace 65 años. Desde diciembre del 2022, ocupa el cargo de Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, donde lidera un ambicioso proceso de transparencia, modernización y control financiero.

EFE

Economista laico, tiene una larga trayectoria en el sector sanitario internacional, incluyendo cargos directivos en la multinacional Baxter en Estados Unidos. "Estados Unidos y Baxter han sido mi hogar durante muchos años", explicaba en alguna entrevista el propio emeritense. "Aquí he tenido la oportunidad de crecer profesionalmente e interactuar con personas y proyectos provenientes de prácticamente todo el mundo. Mi trabajo me ha permitido conocer diversas culturas y me ha ayudado a comprender la importancia y el poder de la diversidad”, destacó.

De una multinacional americana al vaticano de la mano del jesuita español juan antonio guerrero

Más tarde, Maximino Caballero fue elegido por el Papa Francisco para supervisar las cuentas del Estado pontificio y transformar la forma en que se manejan los recursos de una de las instituciones más antiguas y complejas del mundo.

Caballero, que estudió Económicas en Madrid y tiene un MBA del IESE en Barcelona, llegó al Vaticano en 2020 como número dos de la Secretaría para la Economía, de la mano de otro español y amigo personal de Maximino: el jesuita Juan Antonio Guerrero.

“De todas las diferentes oportunidades profesionales que hubiese podido imaginar, esta es una que nunca, ni remotamente, se me habría ocurrido”, confesó el economista después de ser nombrado número dos.

Solo dos años después Caballero Ledo fue nombrado prefecto tras la renuncia de Guerrero por motivos de salud, convirtiéndose en el segundo laico al frente de un dicasterio vaticano.

Las competencias de Maximino Caballero al frente de las finanzas vaticanas

Desde su despacho a escasos metros de la Plaza de San Pedro, gestiona presupuestos, contrataciones, inversiones y nóminas de más de 3.000 empleados. También ha impulsado reformas profundas como la centralización de compras, recortes salariales en altos cargos, incluidos los cardenales, y un mayor control sobre contratos reservados.

A su vez, es responsable de que los presupuestos de todos los entes vaticanos se cumplan; supervisa los gastos, gestiona los fondos e inmuebles; impulsa mecanismos de control y promueve la eficiencia financiera.

cumplir los estándares internacionales, el gran reto de caballero

Pero su gran apuesta es la transparencia. Según ha explicado el propio economista extremeño en entrevistas y foros internacionales, su objetivo es que las finanzas vaticanas cumplan estándares internacionales, y que la Iglesia sea “un modelo de gestión ética, profesional y creíble”.

En virtud de su cargo, Caballero se reúne semanalmente con el Papa para tomar decisiones estratégicas, y ha promovido la creación de oficinas modernas de recursos humanos, la digitalización de procesos administrativos y la fiscalización rigurosa de malas prácticas.

De esta manera, Maximino Caballero Ledo se ha convertido en uno de los pilares de la reforma económica impulsada por el Papa Francisco y que ahora continúa León XIV. Un extremeño que, lejos de los focos, está cambiando la historia financiera de la Iglesia desde dentro.