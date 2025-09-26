Filippo Iannone será el nuevo Prefecto del Dicasterio para los Obispos, cargo que ocupaba León XIV antes de ser elegido Papa

El Papa León XIV ha nombrado Prefecto del dicasterio para los Obispos al italiano Filippo Iannone, cargo que ostentó el propio Pontífice antes de ser nombrado Sucesor de Pedro el pasado 8 de mayo. Hasta ahora, Iannone era responsable del dicasterio para los Textos Legislativos. Además, Iannone ostentará la presidencia de la Comisión Pontificia para América Latina. Cargos de los que tomará posesión el próximo 15 de octubre.

Entre las atribuciones más destacadas del responsable de este dicasterio es realizar la selección de los nuevos obispos antes de la aprobación papal. También organiza la visita 'ad limina Apostolorum' que realizan cada cinco años los obispos a Roma.

Por otro lado, el Papa ha confirmado por otros cinco años como secretario del Dicasterio para los Obispos a Ilson de Jesús Montanari, y como subsecretario a Ivan Kovač.

La trayectoria de Filippo Iannone

Filippo Iannone nació en Nápoles hace 67 años. Tras sus estudios secundarios, ingresó en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo.

Llevó a cabo su noviciado en la Basílica de los Santos Silvestro y Martino ai Monti de Roma y fue estudiante dentro de la comunidad de la Iglesia Basílica de Santa María la Mayor de Nápoles. Después de un curso en la corte del Tribunal de la Rota Romana, recibió el título de abogado rotario.

Tras su ordenación sacerdotal ha ido ejerciendo numerosos cargos de responsabilidad. Dentro de la Orden del Monte Carmelo ha sido xomisionado (1985-1988), tesorero nacional (1988-1991), consejero comisario (1988-1994) y presidente de la Comisión para la revisión de las Constituciones (1988-1994).

También dentro de la archidiócesis de Nápoles ha desempeñado los cargos de defensor del Tribunal Regional de Campania (1987-1990), vicario judicial adjunto de la Corte Diocesana de Nápoles (1990-1994), vicario episcopal de la IV Zona Pastoral (1994-1996) y provicar general (1996-2001).

El 12 de abril de 2001 fue nombrado por Juan Pablo II obispo auxiliar de Nápoles, siendo en ese momento el obispo más joven de toda Italia. Ya con Benedicto XVI en 2009, fue nombrado obispo de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo y en 2012 arzobispo vicegerente de la diócesis de Roma.