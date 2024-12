El Papa Francisco vuelve a pedir por el fin de las guerras: “Es una derrota humana”

Durante la Audiencia General de este miércoles, el Pontífice ha profundizado en el papel del Espíritu Santo en la obra evangelizadora de la Iglesia y ha destacado “su acción santificadora y carismática en la predicación del Evangelio”, y al final de la Audiencia también ha pedido rezar por los países en guerra. Además, por primera vez, se ha utilizado la lengua china para resumir la catequesis.

Francisco ha citado la Primera Carta de Pedro, que define a los apóstoles como aquellos que "anunciaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo" (1 Pe 1:12) y ha subrayado los dos componentes fundamentales de la predicación cristiana: el contenido del mensaje, el Evangelio, y el medio para transmitirlo, el Espíritu Santo.

El Papa ha explicado que el término "Evangelio" tiene dos significados principales en el Nuevo Testamento: uno relacionado con los cuatro Evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; y otro, posterior a la Pascua, que se refiere a la "buena noticia" sobre la muerte y resurrección de Cristo. En este sentido, ha recordado las palabras del apóstol san Pablo, que afirmaba que "No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree" (Rm 1:16).

“Si no queremos volver a caer en el error denunciado por el apóstol Pablo de anteponer la ley a la gracia y las obras a la fe, debemos partir siempre de la proclamación de lo que Cristo ha hecho por nosotros", ha destacado el Papa, haciendo referencia al kerygma o "primer anuncio", que debe ocupar un lugar central en toda evangelización. Ha citado su exhortación Evangelii Gaudium, donde subraya que este anuncio no es solo el primero, sino el más importante, un mensaje que debe ser repetido y anunciado continuamente en todas las etapas de la catequesis.

Más allá de la doctrina: Transmitir vida con el Espíritu Santo

En cuanto a los medios para transmitir este mensaje, el Papa ha destacado que el Evangelio debe predicarse "mediante el Espíritu Santo" (1 Pe 1:12). Siguiendo el ejemplo de Jesús, que comenzó su ministerio público afirmando "El Espíritu del Señor está sobre mí" (Lc 4,18). También ha afirmado que "predicar con la unción del Espíritu Santo" significa comunicar no sólo doctrina, sino vida y convicción profunda, confiando no en "discursos persuasivos de sabiduría", sino en el poder del Espíritu (1 Co 2:4).

Por último, el Papa ha recordado que la evangelización depende de la oración y la disposición a predicar a Jesús, no a uno mismo. "El Espíritu Santo viene sobre los que rezan", ha afirmado, citando el Evangelio de San Lucas (11,13). Además, ha insistido en la importancia de no anteponer nuestras propias iniciativas a la misión evangelizadora que nos encomienda la Iglesia: “¡Que el Espíritu Santo enseñe a la Esposa a predicar así el Evangelio a los hombres y mujeres de hoy!”

"sigamos rezando por la paz"

El papa Francisco también ha reiterado su llamamiento contra la guerras: "¡Tantos niños muertos! ¡Cuántos muertos inocentes! Recemos para que el Señor nos traiga la paz", dijo al final de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro. "Por favor, sigamos rezando por la paz. La guerra es una derrota humana. La guerra no resuelve los problemas. La guerra es el mal. La guerra destruye", añadió Francisco.

También pidió rezar por los países en guerra y no olvidar a "la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar (Birmania)...”. Y agradeció "a todos los que sostienen con la oración y las ofrendas a la Iglesia en aquellos territorios, especialmente en Ucrania, atormentados por la guerra".