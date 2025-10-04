27 nuevos Guardias Suizos Pontificios juran lealtad al Papa León XIV: "Sacrificando, si es necesario, mi vida en su defensa"

27 nuevos soldados de la Guardia Suiza Pontificia, el histórico cuerpo militar que protege al Papa, han prestado su juramento de fidelidad y servicio en el Patio de San Dámaso del Palacio Apostólico ante el Papa León XIV. Esta ha sido la primera vez que un pontífice acude al juramento de la Guardia Suiza desde que en 1968 lo hiciera Pablo VI, según recordó durante el acto el coronel Christoph Graf.

“Quisiera decir una palabra de gratitud, ante todo a Dios, por el don de la vida y de la fe", ha expresado el Papa a los nuevos miembros. "A todos ustedes que han hecho este juramento: es un testimonio muy importante en el mundo de hoy. Nos hace comprender la importancia de la disciplina, del sacrificio, de vivir la fe de un modo que realmente habla a todos los jóvenes, del valor de dar la vida, de servir y de pensar en los demás".

juramento cada 6 de mayo

El juramento de la Guardia Suiza se celebra tradicionalmente cada 6 de mayo, conmemorando el sacrificio de los 147 Guardias Suizos que murieron defendiendo al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma en 1527. Este año, la ceremonia se pospuso debido al fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril y coincidió con los primeros días del Pontificado de León XIV.

Durante el acto, los nuevos soldados desfilaron con yelmos, corazas y el estandarte de la Guardia Suiza, pronunciando la fórmula del juramento en voz alta:

“Juro servir fiel, leal y honradamente al pontífice reinante, León XIV, y a sus legítimos sucesores, y dedicarme a ellos con todas las fuerzas, sacrificando si es necesario mi vida en su defensa. Asumo los mismos deberes respecto al Colegio de Cardenales durante la vacante de la Sede Apostólica.



Prometo además respeto, fidelidad y obediencia al comandante y a los demás superiores.

Lo juro; que Dios y nuestros santos patronos me asistan”

Los reclutas marcharon uno a uno, agarrando la bandera con la mano izquierda y alzando la derecha con tres dedos, en señal de respeto a la Santísima Trinidad, mientras el capellán proclamaba: “Yo, alabardero, juro observar fiel, leal y honradamente todo lo que en este momento me ha sido leído. Que Dios y nuestros Santos Patronos me asistan.”

EFE

nuevo uniforme

Por primera vez en casi 50 años, los Guardias lucieron el nuevo uniforme de representación, que será utilizado en recepciones, cenas oficiales, ruedas de prensa y visitas a embajadas, complementando el uniforme tradicional de gran gala. El comandante Christoph Graf explicó que se trata de solo nueve ejemplares inspirados en un modelo del siglo XIX, confeccionados en Rothenthurm, cantón de Schwyz, a un costo aproximado de 2.000 euros cada uno. Requisitos y misión de la Guardia

La Guardia Suiza Pontificia, fundada por el Papa Julio II el 22 de enero de 1506, es considerada el ejército en activo más antiguo del mundo. Su misión incluye proteger al Papa y sus residencias, controlar los accesos al Vaticano y al Palacio Apostólico, brindar seguridad durante ceremonias y audiencias de Estado, y proteger al Colegio Cardenalicio en periodo de sede vacante.

EFE

¿Quiénes son los nuevos guardias?

Los nuevos reclutas cumplen estrictos requisitos: ser hombres, de nacionalidad suiza, católicos, de reputación y salud intachables, entre 19 y 30 años, superar 1,74 m de altura, y ser solteros, con restricciones de matrimonio hasta cumplir 25 años y permanecer otros tres años en servicio.

Los nuevos miembros provienen de diversos cantones, como Friburgo, Vaud y Zúrich, y a partir de hoy inician una nueva etapa de su vida como custodios del Papa, integrando tradición, disciplina y fe. La delegación de la Confederación Suiza, encabezada por la presidenta Karin Keller-Sutter, y familiares de los reclutas estuvieron presentes, así como autoridades eclesiásticas vaticanas.