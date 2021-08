Los obispos de Irlanda y Australia exhortan a sus gobiernos a acoger refugiados afganos

En el marco de la evacuación de los afganos que han colaborado con las diferentes embajadas, los obipos de Irlanda y Australia han querido exhortar a sus gobernantes para que reciban a los refugiados, que escapan de sus países ante la posible represión por parte de los talibanes.

Mons. Alan McGuckian, presidente del Consejo de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos Irlandeses, explicó que "esta crisis que se desarrolla presenta a Irlanda otra oportunidad para demostrar nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos, incluido el acceso a la educación para todos, y dar la bienvenida al extranjero entre nosotros". Del mismo modo, expresó que "Los valores de nuestra tradición de fe irlandesa nos enseñan que el alcance, el encuentro y el diálogo auténtico pueden traer la verdadera paz que el mundo necesita en este momento".

Por su parte, el arzobispo de Melbourne y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia, detalló que "Australia ha dado un paso al frente antes en respuesta a importantes crisis humanitarias, e insto a su gobierno a que sea generoso". De esta forma, el obispo ha solicitado a los líderes del país que, si bien ya están acogiendo refugiados, intenten recibir a todos los que puedan.

Bishops Conference president @ArchbishopMark has written to Prime Minister @ScottMorrisonMP urging him to welcome more Afghans, including those who supported ADF personnel, religious minorities and women https://t.co/bU3zLdbwrw