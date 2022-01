Defensores del régimen cubano atacan la vivienda del sacerdote que denunció en COPE la situación del país

El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, denunciaba en 'Herrera en COPE' el pasado 29 de diciembre la situación que vive el país caribeño, donde la falta de libertad de expresión “está comprometida” y los problemas económicos castigan a cada vez más familias.

Casi tres semanas después de la entrevista en COPE, la casa parroquial donde reside Rolando Montes de Oca fue vandalizada después de que defensores del régimen lanzaran huevos contra su fachada este sábado, 15 de enero.

“Más huevos contra mi casa parroquial en Vertientes, de nuevo en mi ausencia. Esta vez muchos más que la vez pasada, aunque ahora sin la nota de ‘gusano asqueroso’ que me dejaron en aquella ocasión”, denunció el presbítero, quien siempre se ha mostrado crítico del régimen cubano y de las violaciones de derechos humanos.

No es la primera vez que el sacerdote sufre este tipo de ataques. El anterior tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando un mes después de denunciar que integrantes de la Seguridad del Estado estaba siguiendo sus pasos, un grupo de asaltantes violentaron su vivienda. “Ni me atemoriza, ni me pone odio dentro, tampoco me desanima”, expresaba el Padre Rolando Montes ante los últimos ataques que ha sufrido.

“No sé si serían los mismos que se han pasado estos meses denigrándome, inventando calumnias sobre mí en el pueblo o presionando a mis amigos y colaboradores para que me dejen solo. No sé si son los que aseguran, porque lo desean, que más temprano que tarde escaparé de Cuba. No sé si son esos u otros, no me importa”, comentó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, añadió que “quien lanza huevos, calumnias u odio en cualquier modo será, como todos, bienvenido a la Iglesia, que es la casa de todos, especialmente de los pecadores. Amo la capacidad de elegir, amo la libertad y decido responder con la paz y el perdón. No es odio, ni mentira, ni violencia lo que Cuba necesita. Cuba necesita gente que se concentre en remediar sus males, que son demasiados, y que lo haga dialogando, debatiendo, escuchando con respeto al que piensa diferente, buscando soluciones justas, usando la fuerza de la razón, del amor, de la verdad”, comentó.

"La fe es la tabla de salvación de muchos cubanos"

De apenas cuarenta años, el Padre Rolando no conoce la libertad en Cuba, tras 63 años de dictadura comunista. Para muchos cubanos, la fe es la única tabla de salvación que existe para mantener la esperanza en un futuro mejor: “Mucha gente, en medio de la tormenta, continúa sonriendo, luchando, creyendo en el amor, tratando de cambiar su corazón y su alrededor porque tiene fe. Dios no nos abandona porque sabe que el otro sigue siendo mi hermano aunque se haya comportado como mi enemigo, pero el bien es más fuerte. La fuente de esperanza para muchos en Cuba es la fe. A veces te cansas porque hay gente que te dice que no vale la pena decir la verdad y que piense solo en mi y en los míos. Me dicen que yo no voy a cambiar nada, pero la fe me dice que tienes que entregarte y seguir, porque Dios está conmigo. Es la fe la que lo mueve”, subrayaba el sacerdote cubano en 'Herrera en COPE'.

audio

Aquel 29 de diciembre, el religioso confesaba que la Iglesia de Cuba sufría la represión del régimen: “Sentimos presión que a veces amenaza con la represión. Hace poco un sacerdote amigo mío, Alberto Reyes, hizo una reflexión sobre la Navidad donde comparaba Cuba con lo que pasaba en Jerusalén o en Nazaret. Llamaba la atención a la conversión necesaria para acoger a Dios en momentos de odio y tensión. Poco después recibió una nota diciendo que esto tendría consecuencias, simplemente por decir que esto era una dictadura. En los días siguientes recibió dos actos de repudio con gente en su puerta insultándole y lanzándole objetos, todo ello organizado por el Gobierno. Es una violencia descomunal”.