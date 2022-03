Barriocanal subraya que la asignación tributaria es un "buen sistema de colaboración"

Fernando Giménez Barriocanal, presidente ejecutivo del Grupo Ábside Media y vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, ha sido el invitado del desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación este jueves 16 de marzo.

Entre las preguntas a las que ha respondido el presidente ejecutivo del Grupo Ábside Media también ha habido espacio para algunos temas importantes para la Iglesia Española como la investigación sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia o el tema de la financiación de la Iglesia, que cada año recibe de los contribuyentes a través de la “X” de la declaración de la Renta una cantidad de dinero para realizar su misión.

Preguntado por cuándo prescindirá la Iglesia católica española del IRPF para su financiación, Giménez Barriocanal ha lamentado que esta pregunta se plantee solo a la Iglesia y "nadie pregunte a los partidos políticos cuándo prescindirán de las subvenciones".



El vicesecretario general para Asuntos Económicos de la CEE ha subrayado la importancia de la asignación tributaria en lugares como la “España vaciada” donde realmente la economía es peor: “Es un buen mecanismo de colaboración, un mecanismo libre, donde hay 8,5 millones de contribuyentes, tal y como informamos hace un mes, para ayudar al sostenimiento de la Iglesia. Es una fórmula libre y democrática”.

Barriocanal ha remarcado que “con nuestros impuestos se financian muchas cosas que nos pueden gustar o no, pero este mecanismo es libre, es un sistema de colaboración que la propia persona elige y que funciona”.

???Señala @fgimenezba, presidente ejecutivo de @MediaAbside que hay que conocer lo que hace la Iglesia "vayas a misa o no"



El presidente ejecutivo del Grupo Ábside Media ha adelantado que el próximo 4 de abril empezará una nueva campaña de la renta en la cual “vamos a sacar rostros, no vamos a hablar solamente de cifras, pero sí de personas que se sienten acompañadas por esta labor que hace la Iglesia”.

“Creo que merece la pena seguir colaborando o al menos seguir permitiendo que el que quiera colaborar, lo haga. Merece la pena conocer la inmensa labor de la Iglesia en el plano cultural, educativo o asistencial”, ha subrayado Fernando Giménez Barriocanal.