Un sacerdote contra un tiburón blanco: su pasión por el surf le ha llevado a salvar tres vidas en el mar, incluyendo un ataque de tiburón

Se cumplen 50 años desde el estreno de la película 'Tiburón' que popularizó el miedo entre cualquier bañista de playa a ser atacado por un enorme tiburón blanco. El éxito de la película que dirigió un jovencísimo Steven Spielberg en el año 75, creó, gracias a una de las bandas sonoras más simples y a la vez aterradoras de la historia del cine, un miedo irracional a meterse en el agua. De hecho, algunos expertos, le llaman a la fobia colectiva contra los escualos "efecto Tiburón", por la propia película. Aunque las posibilidades son bajísimas, especialmente los surfistas de algunas zonas del mundo, temen mucho estos ataques, porque desde debajo del agua, su silueta es parecida a la de las focas, la presa favorita del tiburón.

Fotograma de la película Tiburón

La historia de liam ryan

Uno de esos países es, además, el paraíso de los surfistas: Australia. Es un país con mucha presencia de tiburones. De hecho, durante los últimos 10 años ha habido 60 ataques mortales en todo el mundo y 20 de ellos han sido en Australia. De allí es Liam Ryan, un sacerdote que es un auténtico apasionado de los deportes acuáticos y, especialmente, del surf. La historia de Liam no se entiende sin su fe ni su afición acuática. Desde pequeño, los que le conocen le han visto con una tabla debajo del brazo. De familia tradicionalmente católica, fue a los 13 años cuando empezó en el Camino Neocatecumenal creado por Kiko Argüello y que, en aquel momento, aun estaba aterrizando en Australia. Liam tiene 38 años y lleva siendo sacerdote desde hace 7, siempre compaginando su vocación espiritual con su vocación deportiva.

Liam Ryan es sacerdote del Camino Neocatecumenal

Un sacerdote contra un tiburón blanco

En el año 2020 se fue con uno de sus mejores amigos a surfear a Bunker Bay, una playa muy común entre grandes especialistas, porque no está muy masificada y ofrece un buen desafío para los surfistas. Allí, su amigo y él se adentraron en el agua, en torno a 30 metros de la orilla, donde las olas rompían con más tamaño. Disfrutaba de un gran día de surf junto a otros 12 surfistas mientras, en sus propias palabras, vivía esa semejanza espiritual que guarda el surf con el catolicismo: "pese a que todos éramos desconocidos, yo no sentía eso, cuando les miraba a la cara sentía que no eran extraños. La historia que sabía que cada uno traía consigo, las personas que les quieren, su disposición a ayudar, me hacían crear un vínculo con todos ellos", explica el sacerdote.

Ese sentimiento que describía Liam, tiene mucho que ver con su ministerio sacerdotal, pero también con la cultura del surf, muy centrada en la unión fraternal entre los deportistas. Aún con ese contexto, sigue siendo increíble la heroicidad que protagonizó ese día. Todo empezó, al igual que en 'Tiburón', con un grito que desgarraba un ambiente sereno, tranquilo y totalmente silencioso hasta entonces. Un tiburón blanco de unos 4 o 5 metros había atacado a Phil Mummert, uno de los surfistas que estaban en el agua.

"Le vi en el agua, parecía perdido y su tabla estaba partida por la mitad, entonces vi al tiburón que volvía a intentar atacar y entendí lo que había pasado", cuenta Liam sobre el incidente. Inmediatamente después se puso a gritar para que alguien ayudara a Phil, que tenía una mordedura en la pierna y sangraba abundantemente. Junto a otro surfista que tenía una tabla más grande, no lo dudó y se lanzó a por Mummert que estaba siendo rodeado por el animal, acechante ante su víctima. Entre Liam y el otro surfista, cargaron a Phil en la tabla y nadaron todo lo rápido que pudieron hasta la orilla. Allí, avisaron a todos los bañistas y despejaron la playa en un momento para evitar otros ataques. Phil pudo sobrevivir y también conservó la pierna.

Un segundo rescate arriesgando su vida

En estos días, Liam Ryan ha vuelto a mostrar su solidaridad en el agua y ha salvado a un padre y un hijo que estaban atrapados en el mar por una fuerte corriente, que les arrastraba sin remedio a una situación muy desesperada. Mientras surfeaba, Liam vio la situación y no dudó, una vez más, en arriesgar su vida por ayudar a los demás. Les subió a su tabla y les dejó a salvo en la orilla. Pese a lo espectacular que pueda sonar el ataque del tiburón, Liam asegura que fue todavía más aterrador el salvamento del padre y el hijo. Cuando le preguntan, asegura que no ha hecho nada extraordinario y da gracias a Dios "por darle valor en esos momentos"