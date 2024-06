La historia de superación de Sarah, campeona del mundo de surf adaptado: "Es un sueño cumplido"

Sarah es campeona del mundo de surf adaptado y dónde más libre se siente. Es aquí en el pico, por cierto, dónde empiezan a romper las olas. Su historia es dura, es bonita y sobre todo es distinta. Lo bueno es que las olas, independientemente de tu condición, tratan a todos por igual.

Sarah revivió con 18 años en esta sala de hospital. Llegó por lo que parecía una gastroenteritis. Su situación se complicó tanto que tuvieron que inducirla en un coma. Un coma de 10 días del que prácticamente no recuerda nada. Bueno, hay algo que sí recuerda. Sentía que las extremidades le pasaban mucho. Descubrimos su historia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Ella misma nos la cuenta.

El problema de la vivienda, el desafío sin resolver en España: "Llevamos 40 años dando tumbos" José María Raya es catedrático de Economía y apunta que la clave pasa por "mejorar la oferta", así como tener "una política consistente y consolidada en el tiempo" Patricia Blázquez Serna 25 jun 2024 - 09:40

Explica, sobre ese recuerdo, que fue un poco complicado. "Cuando crees que te vas a comer el mundo. Me encontré vendada. Intentaba moverme y mis extremidades no respondían. A mí al principio nadie me dijo lo que me estaba pasando ni las consecuencias en las que iba a derivar", explica.





La ingresaron por un shock multiorgánico y fue raro "porque los médicos lo achacaron hasta 2 veces con una gastroenteritis. Me metieron en una sala de los dolores de barriga y ya no recuerdo nada. En ese transcurro, que para mí fueron horas, transcurrieron 10 días".

¿Y todavía recuerda la sensación del peso en las extremidades? Su respuesta es afirmativa porque ella era una persona muy activa y poco sedentaria. Al despertar, relata, "había un montón de médicos a mi alrededor. Me di cuenta de que uno de ellos era el padre de un amigo mío. Me dijeron que estaban haciéndome una ecografía del corazón".

"La explicación que me dio mi padre hizo que tuviese ganas de luchar"

La primera persona que le dijo que tenían que amputarle las extremidades fue su padre y "eso fue prácticamente al mes y medio de ingresar en UCI. Fue bastante complicado porque, en un principio, iban a ser solamente los dedos. La parte dañada fue algo más. No recuerdo qué fue lo que me dijo exactamente, pero la explicación que me dio hizo que tuviese ganas de luchar".

La amputación, en un primer momento, iba a ser mucho más grave porque creían que era la única forma de que Sara siguiese con vida. "Me dijeron que tenía que entrar en quirófano. Al tiempo, llegaron mis padres y a ellos le dijeron que me tenían que amputar en la zona de hombros e ingles. Mis padres tenían un shock. Pero tuvieron la mente fría y se negaron a que entrase en quirófano a los tres días. A día de hoy, mis amputaciones son por debajo de los codos y debajo de las rodillas. Eso hace que mi independencia sea mucho mayor", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto a esta noticia. Entre otras cosas, ha relatado por qué el surf es su gran pasión.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado