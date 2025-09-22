El perdón de la viuda de Charlie Kirk al asesino de su marido, inspirado en el Evangelio: "Es lo que hizo Cristo"

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ha sido el escenario de uno de los funerales más multitudinarios de la política de Norte América, con la despedida de Charlie Kirk, una figura conservadora y muy conocida en el país, que el pasado 10 de septiembre fue asesinado.

Erika Kirk eligió el perdón en su discurso

En su funeral hubo más de 70.000 personas, incluidos Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr.

Allí estaba también su mujer, que hablo ante todos, y eligió dar un discurso centrado en el perdón, resaltando los valores cristianos y familiares: “Lo perdono porque es lo que hizo Cristo. La respuesta al odio es no odiar", estas son las palabras que Erika Kirk dirigió al asesinado de su marido y que fueron aclamadas con un sonoro aplauso de las 70.000 personas que llenaban el estadio.

Un momento muy emotivo en el que la mujer de Charlie Kick no pudo evitar llorar al perdonar al asesinado del padre de sus hijos, Tyler Robinson el joven de Utah detenido como principal sospechoso por el crimen: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese hombre... Lo perdono”.

En todo momento quiso resaltar los valores cristianos y familiares, resaltando los principios que guiaron a su marido a lo largo de su vida. Una vida en la que el activista buscaba acercar a los jóvenes a la fe: “Charlie quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida. Lo perdono, porque es lo que Charlie haría”.

La mujer, llorando, contó también a los asistentes que los médicos le aseguraron que Kirk no sufrió dolor a causa del disparo y que su muerte fue instantánea.

ERIKA VA A CONTINUAR CON EL LEGADO DE SU MARIDO

El pasado 10 de septiembre, Kirk, de 31 años, falleció de un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah y al día siguiente fue detenido como supuesto autor un joven de 22 años llamado Tyler Robinson que según las autoridades se había "radicalizado" con ideas liberales en el último año.

El fiscal del estado de Utah que ha acusado formalmente a Robinson de asesinato con agravantes ha pedido para él la pena de muerte, un castigo que igualmente ha reclamado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también pronunció un discurso en el memorial de Kirk.

Erika Kirk ha sido nombrada nueva directora de Turning Point, la organización que fundó su marido hace 13 años, la mujer dijo que la misión del activista es también la suya y que hará lo posible por seguir expandiéndola.