Los obispos europeos, preocupados por el "Informe Matic" que equipara el aborto a un derecho fundamental

"¿Cómo es posible que una Europa que tiene raíces cristianas, una Europa que pone en primer lugar la dignidad de la persona y cuyo proyecto europeo se caracteriza precisamente por la defensa de la vida y del ser humano, del hombre y de la mujer, vea el aborto como un derecho?"

Con esta pregunta don Manuel Barrios Prieto, secretario general de COMECE, que reúne a los obispos de los países miembros de la Unión Europea, expresa su preocupación por la aprobación en el Parlamento Europeo del llamado "Informe Matic" - que lleva el nombre del eurodiputado croata que lo propuso - sobre "la salud y los derechos reproductivos y sexuales en la Unión, en el contexto de la salud de las mujeres"

Un texto, no vinculante para los estados miembros, que de hecho equipara el aborto a un derecho fundamental y considera las leyes restrictivas de algunos estados miembros en esta materia como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género. La resolución, que fue votada por el Parlamento, aprobada con 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones, también pide que se garantice el acceso universal al aborto seguro y legal en todos los Estados miembros, como parte de un marco general de fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

