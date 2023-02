Manos Unidas tilda de "genocidio" que 3,5 millones de personas mueran de hambre pese al aumento de la riqueza

Este domingo es muy especial para Manos Unidas porque se celebra su Jornada Nacional y varias localidades en España celebran en estos momentos la Santa Misa dedicada a esta ONG.

En una rueda de prensa celebrada el pasado martes, 7 de febrero, en la Asociación de la Prensa de Madrid, arrancó su nueva Campaña ("Frenar la desigualdad está en tus manos") en la que la ONG de la Iglesia católica va a centrar su trabajo en denunciar cómo la desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial y provoca que millones de seres humanos vivan en la pobreza.





La presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia, hizo mención en su discurso a la "enorme brecha de desigualdad que separa a los más ricos de los más pobres y que, desgraciadamente, no deja de crecer. La riqueza no entiende de pandemias ni de crisis (según Forbes la riqueza creció un 9,8 % en 2021 y el 1 % de las fortunas globales contaban con más del 45 % de la riqueza total) y siempre encuentra la manera de crecer, aunque, tristemente, ese incremento no se refleja por igual en todos los seres humanos".

Un dato que, como manifestó Cecilia Pilar "debería avergonzarnos y mover nuestras conciencias hasta preguntarnos: ¿Cómo podemos permitir que cada 9 segundos muera una persona de hambre? El hambre de esos millones de personas siempre parece ser cosa de otros… De otros que no parecen ser personas, sino números, datos y estadísticas…", aseguró. "Porque la desesperación y la guerra no venden, a no ser que nos toquen de cerca. O que sean sus víctimas las que toquen a nuestras puertas, pidiendo asilo, compasión y, entonces, solo entonces, reaccionamos... ¡Y cómo reaccionamos!".

Manos Unidas denunció que todavía 3,5 millones de personas mueren de hambre cada año en el planeta. Un escenario que la entidad de la Iglesia ha calificado de “perverso”, teniendo en cuenta que el incremento de la riqueza no está llegando a todos los pueblos por igual.

"Cuando preparaba estas palabras, se cumplían 78 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, una fecha que recuerda, con el Día Internacional de conmemoración del Holocausto, uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad. Y mientras veía las noticias me preguntaba si algún día la humanidad se avergonzaría del genocidio que supone que cada año mueran de hambre más de 3,5 millones de personas", manifestó la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar.