El motivo por el que se conmemora el Holocausto todos los años cada 27 de enero

El Holocausto fue uno de los mayores genocidios de la humanidad sin precedentes, con más de seis millones de asesinatos, o lo que es lo mismo, el exterminio de las tres cuartas partes de los judíos europeos. Una matanza sin justificación, con el único afán de conseguir la supremacía de la raza aria, realizada por el régimen de la Alemania nazi durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Por todo el horror que se vivió en los campos de concentración, y para recordar a todos los que asesinaron y los que sobrevivieron, durante la jornada de hoy, viernes 27 de enero, se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Poco tiempo después de que el régimen nazi accediese al poder en 1933, los judíos comenzaron a ser perseguidos, para ser destinados alos campos de concentración. El más sonado, y el más temido a la vez, Auschwitz, con el lema Arbeit Macht Frei (el trabajo os hará libres) en lo alto de la verja de la entrada que custodiaba el terrible lugar. Un nombre que a día de hoy eriza la piel a cualquiera por la barbarie y el horror que se vivió dentro de las cuatro paredes de los más de 15 barracones. Entre el año 1941 y el año 1945, comenzaron las deportaciones a varios centros de exterminio. Además de Auschwitz -situado a una hora de Cracovia-, también estaban los campos de Treblinka y Belzec, entre otros. Al principio lo hicieron desde lugares de la Polonia ocupada y, más adelante, desde el resto de Europa.





El día de la liberación

Fue el 27 de enero de 1945 cuando los soviéticos liberaron a todos aquellos prisioneros que quedaban en Auschwitz, el cual estaba compuesto por tres campos: Auschwitz I (el original), Auschwitz II-Birkenau (campo de concentración y exterminio) y Auschwitz III-Monowitz (campo de trabajo), además de otros campos satélites. Los que fueron rescatados se convirtieron en los supervivientes del Holocausto. Esta fecha ha quedado inmortalizada para todo el mundo como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Desde la cuenta oficial del Museo del Memorial de Auschwitz se ha querido rememorar a los supervivientes de esa etapa: "Hoy hace 78 años más de 7.000 prisioneros del campo nazi alemán de Auschwitz, entre ellos unos 700 niños, fueron liberados por los soldados del ejército soviético. Habían terminado 1.689 días de asesinatos, dolor, sufrimiento y humillación. Hoy todos recordamos. Debemos recordar", señalaban en Twitter.

Además, numerosas personalidades e instituciones se han sumado a recordar esta tragedia mundial. "Hoy es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en recuerdo de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945. Mantener viva la memoria del Holocausto supone un deber universal: el compromiso con la paz, la tolerancia y la humanidad", rememoraban desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España. El Papa Francisco también ha querido destacar este día para que no se quede en el olvido lo que sufrieron millones de personas: "El exterminio de millones de personas hebreas y de otras religiones no puede ser ni olvidado ni negado. No puede haber fraternidad sin arrancar primero las raíces de odio y de violencia que han alimentado el horror del Holocausto".

Ana Frank

Ana Frank fue una de las víctimas más conocidas del holocausto. Era una niña judía que nació en Alemana y que se vio abocada a la barbarie de los campos de exterminio. Y es que, a día de hoy perdura el libro que escribió entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944 -El diario de Ana Frank-, días antes de que la descubieran, arrestaran y se la llevaran el 4 de agosto. Ana falleció en 1945 a los 16 años, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, a causa de una fiebre tifoidea.