Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas: "Cada nueve segundos muere una persona de hambre en este mundo"

“Frenar la desigualdad están en tus manos” es el lema de la campaña contra el hambre de Manos Unidas de este año. Tal y como ha recordado Manos Unidas esta semana, en la presentación de la campaña, se estima que 1.300 millones de personas sufren pobreza multidimensional en el mundo, casi 700 millones viven en pobreza extrema y 828 millones pasan hambre.

Su presidenta, Cecilia Pilar, ha estado este jueves con Álvaro de Juana en 'Ecclesia al Día' para presentar la campaña: “La desigualdad que sufren cientos de millones de personas es una de las causas fundamentales del hambre y de la pobreza, con lo cual es un tema que hay que abordar. Está en manos de todos y cada uno de nosotros puede colaborar de una u otra manera en frenar esta desigualdad gigante”.

Esta semana, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña, Cecilia dio una cifra terrible y horrible: 3 millones y medio de personas mueren cada año en el mundo de hambre: “Cada año recordamos lo horrible que fue el Holocausto y todos nos arrepentimos y es vergonzoso para la humanidad y ahora hay que pensar que cada año mueren de hambre, en un mundo de abundancia donde se derrocha comida, 3 millones y medio de personas. Cada nueve segundos muere una persona de hambre en este mundo […] es una salvajada y es un asunto que nos tiene que revolver a los cristianos y avergonzarnos”.

Para Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, parece que el hambre en el mundo no sea “cosa nuestra” porque “son personas que no tienen nombre o no tienen cara […] pero no están lejos y tienen tantos derechos como los demás a que alguien les eche una mano. A nosotros nos llama obviamente la atención la guerra en Ucrania que la tenemos al lado, pero nos olvidamos de muchos conflictos y violencias que hay en África, en Yemen, en Etiopía, en Myanmar. Hay mucha gente que necesita nuestra ayuda”.

Hace poco más de una semana el Papa viajaba a África y la presidenta de Manos Unidas ha subrayado que allí “cientos de millones de personas viven sin nada, con una carestía absoluta. Eso tiene que revolvernos y es inhumano”.