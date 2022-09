Los obispos de Inglaterra: "Estamos desconsolados por la muerte de Su Majestad la Reina Isabel"

"En este momento, oramos por el descanso del alma de Su Majestad. Lo hacemos con confianza, porque la fe cristiana marcó cada día de su vida y actividad". Con estas palabras, los obispos de Inglaterra han reaccionado al anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, que ha fallecido "pacíficamente" justo después de las 6:30 p. m. del jueves 8 de septiembre, según anunció de forma ogicial el Palacio de Buckingham.

La muerte de la monarca de 96 años, pone fin a un reinado sin precedentes de más de 70 años y supone el ascenso al trono de su primogénito, el príncipe Carlos, de 73 años de edad, informa el Palacio de Buckingham.

El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha recordado las palabras del mensaje navideño de la reina, en el que dijo que "para muchos de nosotros, nuestras creencias tienen una importancia fundamental. Para mí, las enseñanzas de Cristo y mi propia responsabilidad personal ante Dios proporcionan un marco en el que trato de llevar mi vida. Yo, como muchos de ustedes, he obtenido un gran consuelo en tiempos difíciles de las palabras y el ejemplo de Cristo".

We are heartbroken in our loss at death of Her Majesty The Queen.

Even in sorrow, I am filled with an immense sense of gratitude for the gift to the world that has been the life of Queen Elizabeth II. We pray for the repose of the soul of Her Majesty https://t.co/512dCAdqvM