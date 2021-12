La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) y la Conferencia de las Iglesias Europeas (CEC) han hecho un llamamiento a la población que vive en el viejo continente y “han animado a todos a observar las medidas sanitarias necesarias y a vacunarse”



“En este tiempo de Adviento, manifestemos el amor de Cristo mostrando responsabilidad y cuidado por todos. Mientras la pandemia de la covid-19 continúa por segundo año consecutivo, las Iglesias europeas animan a todos a observar las medidas sanitarias y a vacunarse” se puede leer en el comunicado.

