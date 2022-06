Los obispos de Colorado piden a los legisladores proabortistas de ese Estado que se abstengan de comulgar

Los obispos católicos de Colorado (Estados Unidos) han dirigido una carta pública a los legisladores católicos que votaron en ese Estado a favor de la ley de Equidad en Salud Reproductiva (RHEA). En ella les piden que en adelante «se abstengan voluntariamente» de acudir a recibir el sacramento de la Eucaristía. El exhorto afecta a unos diez congresistas y senadores de ambos partidos. La comunicación menciona y agradece a los cuatro legisladores que votaron de manera acorde a las enseñanzas de la Iglesia.

Su voto —reprochan a los primeros— fue «una acción gravemente pecaminosa porque facilita la matanza de bebés inocentes por nacer», por lo que son ustedes los que «se han colocado a sí mismos fuera de la comunión de la Iglesia».

La misiva está fechada el 6 de junio y en ella se indica que los prelados han tratado de hablar con los legisladores católicos para «asegurarse de que entienden las enseñanzas de la Iglesia sobre recibir la Sagrada Comunión», pero que muy pocos de ellos han aceptado mantener una reunión.

Los obispos aseguran asimismo que la RHEA, que entró en vigor el pasado 4 de abril, es «uno de los proyectos de ley de aborto más extremos del país», pues «permite el aborto desde la concepción hasta el nacimiento y por cualquier motivo, incluidos la raza, el sexo o una discapacidad del niño». Consideran igualmente con la ley está diseñada para hacer del Estado un «refugio seguro» para el aborto, y predicen que las madres que deseen abortar acudirán «en avalancha desde los Estados de alrededor» si, como se espera, la Corte Suprema anula la sentencia del caso Roe v. Wade.

Colorado fue en 1967 el primer Estado del país que despenalizó el aborto. Se cree que una de cada cuatro mujeres que hoy interrumpen voluntariamente su embarazo allí son católicas.

Fue el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, el que el pasado 19 de mayo comenzó a sancionar a los políticos proabortistas prohibiendo que en su diócesis se administre la Eucaristía a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Aunque vive en Washington, Pelosi, católica practicante, es feligresa de San Francisco.

Otros tres obispos se sumaron en seguida a Cordileone en su medida disciplinaria: Robert Vasa (de la vecina diócesis de Santa Rosa, California), Michael Burbidge (de Arlington, Virginia), y Joseph E. Strickland (de Tyler, Texas). Todos ellos forman parte de un reducido pero combativo grupo de prelados conservadores que a lo largo del último año ha tratado en vano de que el documento sobre la Eucaristía que aprobó recientemente la Conferencia Episcopal contuviera medidas de este tipo contra los políticos católicos que transigen con el aborto.

Los cuatro pastores de Colorado que han elaborado la carta —Samuel J. Aquila, arzobispo de Denver; su auxiliar, Jorge H. Rodríguez; Stephen J. Berg, obispo de Pueblo; y James R. Golka, obispo de Colorado Springs—pertenecen también a este sector. Tres de ellos, de hecho, suscribieron también en diciembre de 2020 otra carta que rechazaba las vacunas contra la covid-19 desarrolladas con células fetales abortadas por considerarlas «éticamente inaceptables». La Congregación para la Doctrina de la Fe salió al paso de esta polémica con una nota.

Will any bishops ban politicians who don't support gun control laws from receiving Communion? We protect the lives of the unborn. How about, as Pope Francis said, "those already born"? #Uvalde