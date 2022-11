Libro del Papa Francisco sobre la sinodalidad

Mañana miércoles, 30 de noviembre, tiene lugar en Roma la presentación del libro del Papa FranciscoCaminar juntos. La obra es, según explica en una nota la Editorial Vaticana, «un verdadero manifiesto sobre la sinodalidad del Papa Francisco». En el acto participan el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, sor Nathalie Becquart, subsecretaria, y Andrea Mora, director de L´Osservatore Romano.

El cardenal Grech subraya en el prefacio de la obra tres aspectos sobre los que pone el foco el Papa: en primer lugar, el del discernimiento, punto central de todo camino sinodal y del ser mismo de la Iglesia como comunidad; en segundo, la nueva forma de entender el ministerio de los pastores, que «exige ir más allá de una visión clerical que levanta cercos entre pastores y fieles»; y por último, la gradualidad, el hecho de que el tema de la sinodalidad «aparecía solo gradualmente en el magisterio del Papa Francisco». Nos encontramos inmersos —indica el purpurado maltés— en «un proceso articulado (…) del que no podemos prever todos los desarrollos».

Sor Nathalie Becquart, por su parte, califica a Francisco en la introducción del libro como «el Papa de la Sinodalidad». La religiosas francesa identifica cinco puntos clave en el pensamiento del Pontífice sobre este tema: la Iglesia como pueblo de Dios en camino; la teología del bautismo como fundamento de la corresponsabilidad misionera; el sensum fidei fidelium, es decir, el sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, lo que Francisco llama «la nariz» de los fieles; la acción del Espíritu Santo; y, finalmente, la concepción de una Iglesia relacional.

La semana pasada se celebró también en Roma un simposio sobre la sinodalidad en las Iglesias ortodoxas. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino (Angelicum) bajo el lema «A la escucha de Oriente», y estuvo patrocinado por el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.

