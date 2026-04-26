'Ecclesia COPE' estrena canal de WhatsApp para que no te pierdas nada de la vida de la Iglesia: te contamos cómo seguirnos

‘Ecclesia COPE’ ya dispone de su propio canal de WhatsApp para estar conectado a toda la información de la Iglesia Católica en España, en el Vaticano y en el mundo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con esta nueva iniciativa, nuestro canal da un paso más en su apuesta por acercar la actualidad eclesial a los usuarios a través de las plataformas digitales.

Para formar parte de la comunidad, simplemente hay que pinchar en la opción de 'Novedades' en el menú del Whatsapp y buscar 'Ecclesia COPE'.

Este nuevo canal nace con el objetivo de ofrecer una vía directa, ágil y sencilla para recibir las principales noticias relacionadas con la vida de la Iglesia, los mensajes del Papa, la actualidad de las diócesis, así como los grandes acontecimientos religiosos que marcan la agenda internacional.

A través del canal de WhatsApp 'Ecclesia COPE', los seguidores podrán consultar titulares destacados, contenidos de interés y enlaces a reportajes o entrevistas.

'Ecclesia COPE': un referente en la información religiosa en España

La incorporación de este nuevo espacio digital se suma a la presencia consolidada de 'Ecclesia COPE' en otras redes sociales como Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook, donde miles de usuarios siguen cada día sus publicaciones. De este modo, la marca continúa ampliando su comunidad online y adaptando sus formatos a los nuevos hábitos de consumo informativo, con un lenguaje cercano, dinámico y accesible para públicos de todas las edades.

Y es que 'Ecclesia COPE' se ha consolidado como una referencia en la información religiosa en España, ofreciendo cobertura diaria sobre la actualidad de la Conferencia Episcopal Española, la labor de las parroquias, la realidad de la vida consagrada, el testimonio de los laicos y las principales noticias procedentes de la Santa Sede. Su mirada también alcanza cuestiones sociales, culturales y educativas en las que la Iglesia está presente.

Con este nuevo canal de WhatsApp, Ecclesia refuerza su compromiso de informar con rigor, rapidez y profundidad, al tiempo que fortalece el vínculo con su comunidad.