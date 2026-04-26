Juan Pablo II y Carlo Acutis, entre los santos patronos de la JMJ de Seúl del año 2027: "Son modelos de fe para los jóvenes"

La JMJ de Seúl que tendrá lugar del 3 al 8 de agosto de 2027 ya está en marcha. En las últimas horas, el comité organizador ha dado a conocer los nombres de los cinco santos patronos de la cita. Se tratan de Juan Pablo II, Carlo Acutis, Andrés Kim Taegon, Francisca Javier Cabrini y Josefina Bakhita, todos ellos “modelos de fe para los jóvenes a través del testimonio de sus vidas y de su espiritualidad”.

La elección tiene su origen en un proceso de selección iniciado a finales de 2024 con una encuesta a nivel nacional entre jóvenes, agentes de la pastoral juvenil y formadores, seguida de un examen de los candidatos y de una elección final por parte del comité organizador.

Posteriormente, un grupo de jóvenes voluntarios se dedicó durante dos meses a estudiar las vidas y la espiritualidad de los cinco santos patronos. A través del debate y la reflexión compartida, los jóvenes prepararon una oración dedicada y un símbolo representativo para cada santo, tratando de expresar el testimonio distintivo que cada uno de ellos ofrece a los jóvenes de hoy.

El cardenal Farrell: "desempeñan un papel fundamental en la preparación de cada Jornada Mundial de la Juventud"

El prefecto del Dicasterio para Laicos, el cardenal Kevin Farrell, ha sostenido que estos santos “desempeñan un papel fundamental en la preparación de cada Jornada Mundial de la Juventud”.

Y es que para el cardenal, sus testimonios “invitan a los jóvenes, a los formadores y a los pastores a reflexionar sobre el don de la llamada de Dios, sobre la vocación bautismal, sacerdotal, religiosa y matrimonial, animándonos a responder con generosidad y valentía en el seguimiento de Cristo, que venció al mundo, como recuerda el tema de la próxima JMJ”.

El deseo del cardenal Farrell es que su testimonio pueda inspirar a los jóvenes, especialmente en contextos marcados por las dificultades y las persecuciones, a ver que “la santidad no es un ideal lejano”, sino una llamada a la que responder.

El arzobispo de Seúl: un profundo vínculo espiritual con los santos

Por su parte el arzobispo de Seúl, Peter Soon-taick Chung, que además es presidente del Comité Organizador Local de la JMJ Seúl 2027, destaca que estos cinco santos abarcan continentes y generaciones, y cada uno de ellos “ofrece un camino concreto para vivir la fe en las realidades a las que se enfrentan los jóvenes hoy”. La esperanza del arzobispo es que los jóvenes establezcan un profundo vínculo espiritual con los patronos.

¿Qué santo eres?

El Comité Organizador Local, en la página web oficial de la JMJ Seúl 2027 y en las redes sociales, presenta la vida y la espiritualidad de los santos patronos a través de contenidos y programas adicionales para ayudar a los jóvenes a acercarse más a su testimonio. También hay una función interactiva titulada '¡Descubre a tu santo patrón!', realizada al estilo de los tests de personalidad y los cuestionarios interactivos; la función invita a los usuarios a responder a una serie de preguntas de opción múltiple para descubrir cuál de los cinco santos patronos se acerca más a su personalidad.