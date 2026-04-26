Fallece Martita, la niña de 7 años con un tumor cerebral que dio una lección de vida a todos: “El cielo hoy recibe un ángel que nos cuidará para siempre"

“El cielo hoy recibe un ángel que nos cuidará para siempre. Su luz y su sonrisa permanecerán eternamente en las aulas y en el corazón de su familia, compañeros, profesores y Comunidad Educativa”. Es el mensaje con el que el colegio San Ignacio de Loyola se ha despedido de Martita, la pequeña de siete años que padecía un glioma de alto grado en el tálamo, un tumor cerebral de difícil acceso y, por tanto, inoperable.

El pronóstico para los pacientes con este diagnóstico es de entre 2 y 18 meses de vida. Su padre, Jorge, contaba el pasado 22 de abril en 'Mediodía COPE' su historia, en la que describía a su hija como "un ser de luz, es especial".

Según su padre, Marta "desde que nació ha sido especial". La describió como una niña que "se ha destacado por su afán de que todo el mundo esté bien, de que no se pelee la gente, de poner paz entre sus compañeros". Tras el diagnóstico, la familia se aferró siempre a la idea de que "ella ha venido para para darnos una lección de vida, y y que ese es su papel, porque, si no, no tendríamos donde agarrarnos".

El duro diagnóstico

Todo comenzó en junio de 2024, meses después de la separación de sus padres. La niña empezó a mostrarse "más irascible" en el colegio, un cambio que inicialmente se achacó al proceso de somatización de la nueva situación familiar. Sin embargo, al final del curso, un dedo de su mano derecha que "se le quedaba agarrotado", encendió todas las alarmas.

Tras dos diagnósticos iniciales de "dedo en gatillo" en el Hospital La Paz, la insistencia de su madre, que "seguía sin quedarse tranquila", fue clave. Su pediatra de referencia, al verla, les instó a acudir de inmediato al hospital Puerta de Hierro para realizar un TAC. Esa misma tarde recibieron "la peor noticia de nuestra vida": Marta tenía un tumor cerebral.

Lucha y altibajos del tratamiento

Marta pasó por quimioterapia, radioterapia y un ensayo clínico en el Hospital Niño Jesús. La familia incluso buscó un tratamiento en París que, inicialmente, pareció funcionar. En julio de 2025, las pruebas mostraron una ligera reducción del tumor, y en septiembre la resonancia confirmó que seguía disminuyendo, lo que llenó de esperanza a médicos y familiares.

Sin embargo, a principios de noviembre, una crisis epiléptica lo cambió todo. Una nueva resonancia magnética reveló que "el tumor había crecido mucho por otro lado". En ese momento, los médicos les comunicaron la dura realidad y les pusieron en contacto con el equipo de cuidados paliativos. "No nos dieron ya ninguna esperanza", lamentaba Jorge en COPE, y añadían que "no pensaban que fuera a pasar de navidades".

A pesar del pronóstico, la fortaleza de Marta hasta el final ha asombrado a todos. Su gran pasión era ir al colegio, donde, según su padre, se convirtió en una fuente de inspiración. "Yo creo que le está dando una lección de vida a todos en general", afirmaba Jorge.