La Reina del Cielo se hace presente en este enclave del Tiempo Pascual. Hoy celebramos La Virgen de Montserrat. Su Nombre deriva del francés y significa “Monte aserrado”. Sus datos nos llevan hasta el siglo IX. Por entonces unos pastores vieron una Luz en esa montaña. Iba acompañada de una música muy sobrenatural.

Esto les hizo avisar a las autoridades religiosas que organizaron una marcha hasta el lugar. Allí encontraron una Imagen de la Virgen con el Niño Jesús. Entonces decidieron llevarla a Manresa. Pero cuando intentaban moverla la Figura se tornaba muy pesada y era casi imposible trasladarla. Es como comprendieron que la Señor quería estar ahí.

Por eso le levantaron el el sitio la Iglesia que cristalizaría en la actual Basílica. Su culto se ha prolongado hasta nuestros días. Fue el Papa León XIII el que le concedió la Coronación Canónica, nombrándole Patrona de Cataluña. Esta Imagen Románica, representa a la Virgen, que tiene al Niño en sus rodillas con la actitud de bendecir a cuantos se acerquen.

El nombre de “Moreneta”, viene del humo de las muchas velas que le encienden los creyentes para implorar su protección. Reyes, nobles y otras personalidades se han acercado hasta la Virgen de Montserrat, cuyo culto fue extendido también en el Nuevo Mundo. Está al cuidado de los Monjes Benedictinos que viven dentro del Monasterio, en ese entorno.