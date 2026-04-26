Un himno pegadizo y moderno para mostrar que "la vocación es una llamada personal que va más allá del sacerdocio”

Un himno pegadizo y moderno se ha convertido en la banda sonora de la pastoral vocacional en Salamanca. Creado para el Congreso de Vocaciones celebrado del 13 al 15 de marzo, el tema musical es una iniciativa para compartir las buenas prácticas que surgen en las iglesias locales. Su autor, Santiago Casanova, delegado de Apostolado Laical de Salamanca, ha explicado en 'Ecclesia, es domingo' las claves de una composición que fusiona la fe con las nuevas tecnologías.

La inspiración para la canción, según relata Casanova, nació del entusiasmo del Congreso de Vocaciones que tuvo lugar en Madrid el año anterior. “Llegamos a nuestras casas entusiasmados, con el corazón enardecido y con muchas ganas de transmitir lo vivido allí”, ha señalado. El objetivo era plasmar en la letra las ideas fundamentales del congreso: “Esa diversidad de vocaciones, que todos somos llamados, que todas las vocaciones son igual de importantes y que todos aportamos a la Iglesia”.

Una de las grandes novedades de este himno es el uso de la tecnología en su producción. Mientras que la letra es obra de Casanova y el vídeo ha sido realizado por sus compañeras del servicio de medios de comunicación de la diócesis, la música es fruto de una colaboración inesperada. “La música es la utilización de la inteligencia artificial para un buen fin, así que es una mezcla de creación humana y de inteligencia artificial también”, ha revelado el autor.

Una nueva perspectiva: la vida como don

El himno se enmarca en una corriente que busca renovar la pastoral vocacional, insistiendo en la idea de “entender la vida como un don”, uno de los ejes del próximo plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Para Casanova, este enfoque “cambia la perspectiva”. Supone tomar conciencia de que “no venimos al mundo sin ningún propósito”, sino que nuestra vida “está pensada en los brazos amorosos de Dios”.

Esta visión transforma la manera de afrontar las decisiones vitales, desde los estudios y el trabajo hasta las relaciones personales. Ya no se trata de una elección basada únicamente en el gusto o el beneficio propio, sino de “una respuesta” a una llamada exterior. “Ya no eliges solo unos estudios porque tienen salida o porque a ti te resultan entusiasmantes, sino porque a partir de esos estudios y de la profesión futura, Dios está esperando que ofrezcas algo al mundo para hacerlo mejor”, ha explicado.

En este camino, Casanova recupera un verbo que “no está muy de moda”: obedecer. Lejos de ser una sumisión, lo presenta como un acto de confianza en Dios. “En la medida en la que el Señor me pide que ponga mi servicio aquí o allá, pues está bien que confíe y que obedezca”, ha afirmado, destacando que esta obediencia forma parte del “seguimiento de Cristo”.

Tantas vocaciones como personas existen

Uno de los aciertos de la actual pastoral vocacional, según el entrevistado, es superar la “idea rancia” que reduce la vocación exclusivamente al sacerdocio o la vida consagrada. Casanova defiende que la llamada de Dios es universal y personal: “hay tantas vocaciones como personas existen”. “Al final te llamo a ti con tu nombre y apellidos”, ha subrayado, recordando los pasajes del Evangelio.

Dentro de esta visión, distingue entre la “vocación común” a seguir a Jesús y amar, y las “grandes vocaciones” que definen un estado de vida, como el matrimonio o el sacerdocio. Pero también existen lo que él denomina “pequeñas vocaciones” que surgen a lo largo de la existencia. “Las llamadas están continuamente viniendo. El plan de Dios no se materializa una vez solo al principio de una historia, sino que la historia y la creación con uno mismo siguen”, ha reflexionado.

La clave para decir 'sí'

Para concluir, Santiago Casanova ha ofrecido un consejo a quienes sienten esas “pequeñas llamadas particulares” de Dios. El primer paso, ha dicho, es fundamental: “primero hace falta escuchar”. Cada persona debe buscar la manera de hacerlo, porque sin escucha no hay respuesta posible. El segundo paso es “fiarse” y dejarse llevar “por ese fuego que todos sentimos en el corazón cuando algo nos arrastra”.

Finalmente, ha animado a dar el paso con audacia, sin miedo a la incertidumbre. La clave, según él, es la confianza plena en el amor de Dios. “Hay que ser valientes y pensar que estamos en manos de aquel que más nos quiere, así que adelante”, ha concluido.