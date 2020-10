¿Cómo puedo hacer mi aportación online a las misiones durante la campaña del Domund?

Bajo el lema “Aquí estoy, envíame”, la campaña del Domund entra en su semana decisiva. La Jornada Mundial de las Misiones convocada por el Papa Franciscopara implicar a todos en la misión de la Iglesia se enfrenta este año a una situación difícil por la pandemia.

En la rueda de prensa de presentación de la campaña que se ha celebrado en la sede de OMP se ha vaticinado que la recolecta con motivo del Día del Domund que se celebra este domingo, 18 de octubre, no alcanzará los 10 millones de euros recaudados en 2019 para sostener la misión en 1.115 diócesis, como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

La campaña del Domund más digital

“Me temo que no se va a alcanzar la recaudación del año pasado, porque no podemos sacar las huchas, no podemos acudir a los colegios a concienciar a los jóvenes y no podemos llegar a mucha gente como los mayores, que es el colectivo más solidario con la causa misionera, al ser los que más miedo sienten por la pandemia”, ha subrayado el director nacional de Obras Misionales Pontificias España, José María Calderón.

Por eso desde Obras Misionales Pontificias han propuesto, para este año tan complicado, su campaña más digital. La gran novedad de este año es la nueva página web de Domund que permite realizar, entre muchas cosas, el donativo directamente desde tu casa.

Desde la página de la web se puede directamente elegir la cantidad del donativo y en pocos pasos enviarás el dinero a OMP.. Con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y promoción social que hacen los misioneros.

Las diferentes formas para hacer llegar tu donativo

Esta situación sanitaria que estamos viviendo no debe obstaculizar el donativo de aquellos que quieren participar en la misión de la Iglesia, por ello las Obras Misionales Pontificias han habilitado varias formas para hacer llegar el donativo. Se puede donar por Bizum y en muchas otras formas digitales, como el pago con tarjeta, la transferencia o Paypal.

Puedes hacer tu donativo vía Bizum directamente desde la app de tu banco. Solamente hay que introducir la cantidad que deseas donar y enviarla con el código 00500, correspondiente a Obras Misionales Pontificias.

Si prefieres que tu donativo sea completamente anónimo, puedes hacerlo directamente trámite transferencia a Obras Misionales Pontificias:ES32 0049 5117 2821 1009 4950.

O también se puede llamar por teléfono al 915 902 780 y te indicarán todos los pasos que hay que realizar para efectuarl el donativo.

Conocer la historia de los misioneros

La página web además da a conocer de forma interactiva, la historia de cada uno de los misioneros que participan en el video promocional de este 2020. Así mismo, podrán encontrar también para qué ha servido el dinero recolectado a lo largo de 30 años, con seis ejemplos de las 1.115 diócesis del mundo que dependen de la colecta del Domund.

Junto con sus testimonios, se explica cómo el dinero del Domund sostiene y ha hecho crecer en los últimos 30 años las diócesis en las que estos misioneros entregan su vida. Son solo seis ejemplos de las 1.115 diócesis del mundo que dependen de la colecta del Domund. Además del testimonio de los misioneros, destaca la primera carrera virtual del Domund “Corre por el Domund" y la exposición “El Domund al descubierto” en Burgos.

Los materiales de la Campaña Domund 2020 para profesores y catequistas

Por último, desde la página web han puesto a disposición para profesores y catequistas los materiales para la Campaña Domund 2020. En los documentos se pueden encontrar piezas didácticas, ilustrativas, informativas… que ayudan a entender y difundir mejor el mensaje del DOMUND y también a rezar por las Misiones.

Sin ninguna duda, desde Obras Misionales Pontificias se han esforzado al máximo para poder colaborar con la Jornada Mundial de las Misiones desde todas partes y sin salir de casa.