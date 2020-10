Obras Misionales Pontificias vaticina un descenso en la recolecta del Domund con motivo de la pandemia

Obras Misionales Pontificias vaticina que la recolecta con motivo del Día del Domund (Jornada Mundial de las Misiones) que se celebra este domingo, 18 de octubre, no alcanzará los 10 millones de euros recaudados en 2019 para sostener la misión en 1.115 diócesis, como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

Así lo ha asegurado el director nacional de Obras Misionales Pontificias España, José María Calderón,durante la presentación en la sede del Domund, que este 2020 lleva como lema una frase del profeta Elías, ‘Aquí estoy, envíame’, y en la que ha estado presente el Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza.

“Me temo que no se va a alcanzar la recaudación del año pasado, porque no podemos sacar las huchas, no podemos acudir a los colegios a concienciar a los jóvenes y no podemos llegar a mucha gente como los mayores, que es el colectivo más solidario con la causa misionera, al ser los que más miedo sienten por la pandemia”, ha subrayado Calderón.

Por ello, OMP ha apostado por redoblar su acción por la vía digital a través de las redes sociales o los testimonios de vídeos recogidos en la página web de ‘Domund.es’,donde quienes lo deseen pueden realizar su donativo a través de la App móvil, por transferencia o vía telefónica.

El director nacional de Obras Misionales Pontificias España ha reivindicado la generosidad de los españoles, ya que el pasado año nuestro país y EEUU representaron la mitad del dinero recaudado a nivel mundial para las misiones, “lo que demuestra la generosidad de los españoles”.

José María Calderón ha remarcado que aquellas personas que se animan a colaborar deben ser conscientes de que no lo hacen por caridad, “sino para ayudar a la Iglesia a ser Iglesia. Igual que en mayo hacemos la campaña para marcar la X en la declaración de la renta y contribuir al sostenimiento de la Iglesia, el Domund es lo mismo pero a nivel mundial. No es por caridad, es para permitir que la Iglesia sobreviva en tierras de misión en los 1.115 territorios donde estamos presentes”.

No solo se verá resentida la recaudación, también la covid-19 está complicando la situación de muchos de los países de misión. Por ejemplo en La India, que es el segundo país de todo el mundo donde el virus hace más estragos. “La situación en esos países afectados están viviendo una situación de extrema necesidad sanitaria”, precisa Calderón.

No obstante, el director de OMP España ha recordado que pese a que los efectos del coronavirus no se han hecho notar de una manera significativa (aún) en África, sigue siendo el Continente con mayor tasa de pobreza: “Imaginaros que en países tan pobres se obliguen a los establecimientos a cerrar para evitar contagios. Eso está pasando en África, además del cierre de iglesias y parroquias, lo que impide a hacer colectas. Esto hace que a veces ni el cura tenga para comer”, explica.

Por último, José María Calderón ha señalado que lo más importante del trabajo misionero es la oración, y pide a los fieles rezar por los más de 10.000 misioneros españoles que llevan la palabra del Evangelio a todos los rincones del planeta: “Pidamos por ellos y por que haya nuevas vocaciones, ya que la edad media es alta”, asegura.