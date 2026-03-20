Chuck Norris y su relación con Dios: "Me alejé del Señor, pero Él nunca se alejó de mí. Cuando conocí a mi esposa estaba leyendo la Biblia y fue el comienzo de mi regreso al Señor"

Chuck Norris ha fallecido a los 86 años de edad en su residencia de Kauai, en Hawái, dejando un legado imborrable a través de sus películas de acción, que fueron icono del cine durante la década de los ochenta y noventa.

Su figura de tipo duro, consolidada en series como 'Walker o Texas Ranger' experimentó un renacimiento inesperado en el siglo XXI. Norris se transformó en un fenómeno de internet gracias a los populares 'hechos de Chuck Norris', una serie de memes que exageraban su fuerza y lo convirtieron, para una nueva generación, en un símbolo de invencibilidad.

Su salto a Hollywood no era una aspiración para Norris, que dedicó su vida a la Fuerza Aérea de EEUU. De hecho, su destino en la base aérea en Corea del Sur fue clave en su formación en las artes marciales, formándose en disciplinas como el Tang Soo Do y el Taekwondo, consagrándose como campeón mundial de karate en varias ocasiones.

Las artes marciales, la catapulta de Chuck Norris a Hollywood

Su entrada en el cine fue por la puerta grande. El público descubrió a Chuck Norris en la mítica película 'El Furor del Dragón' (1972), donde interpretó al antagonista que se enfrenta a Bruce Lee en una batalla final épica en el Coliseo de Roma. Aquella derrota en la ficción supuso su mayor victoria en la realidad, catapultándolo a la fama.

EFE

Durante los años 80, se consolidó como una de las grandes estrellas de acción de la época. Títulos como la saga 'Missing in Action', 'Invasión U.S.A.' o 'The Delta Force' lo convirtieron en el héroe americano por excelencia: sobrio, implacable y siempre del lado del bien.

Sin embargo, su mayor popularidad llegaría con la televisión. Desde 1993 hasta 2001, Norris se metió en la piel del ranger 'Cordell Walker' en la serie 'Walker, Texas Ranger'. Este papel no solo lo consolidó como un icono televisivo, sino que acercó su imagen a un público familiar en todo el mundo.





Chuck Norris, un hombre de fe

Pese a su fama de duro, lo cierto es que Norris tenía una vida espiritual fructífera que en algunas entrevistas atribuye a su madre, “que me mantuvo muy cerca del Señor en mis días de juventud”. De hecho, el actor siempre se ha deshecho en elogios a la hora de hablar de su madre, para quien es “una persona muy especial en mi vida."

A lo largo de su vida, Norris se alejó de Dios en varias ocasiones, pero “el Señor nunca se alejó de mí, se quedó conmigo todo el tiempo. Amén por eso, sí. Y simplemente alabo a Dios por ello”, expresaba en diferentes entrevistas que concedió a diferentes medios.

Cuando conoció a la que sería su segunda esposa (antes estuvo casado durante tres décadas con Dianne) Gena O'Kelly, Chuck Norris vivía intensamente su etapa en Hollywood, la Meca del Cine. Su vida espiritual dio un giro de 180 grados gracias a Gena.

“Una mañana la visité y entré allí y ella estaba leyendo la Biblia. Yo le dije: '¿Qué... qué estás haciendo?'. Ella dijo: 'Leo la Biblia todas las mañanas'. Yo dije: 'Oh, ¿en serio?'. Ella dijo: '¿Por qué no te sientas aquí y la lees conmigo?'. Y ese fue el comienzo de mi regreso al Señor. Amén."