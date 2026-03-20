Los Reyes de España visitan a León XIV en un "encuentro clave" antes de su viaje a España

El Papa León XIV ha recibido a los Reyes de España en una audiencia privada celebrada en la biblioteca del Pontífice, en el Vaticano. El encuentro se ha producido a menos de tres meses de la futura visita del Papa a nuestro país en el mes de junio, invitado por el jefe del Estado español y la Conferencia Episcopal.

A su llegada al patio de San Dámaso, que se ha producido a las 10.15h, Don Felipe y Doña Letizia han sido recibidos por un piquete de la Guardia Suiza y el vicerregente de la casa pontificia, el padre Edward Daniang Daleng. Les acompañaban el ministro Félix Bolaños y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá.

Como es tradición, la reina Letizia ha ejercido el privilegio de las reinas católicas de vestir de blanco ante el Papa. Durante la reunión, los monarcas han hecho entrega de sus regalos al Pontífice: un facsímil del libro de horas de Felipe II y una manta de butaca de lana merina.

00:00 Volumen Cerrar Llegada de los Reyes de España al Vaticano

se han abordado temas de actualidad

La agenda de los Reyes en el Vaticano ha continuado con una reunión con el secretario de Estado, el cardenal Parolin.

Durante las conversaciones en la Secretaría de Estado se expresó "satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, que tendrán un momento significativo en el próximo Viaje Apostólico del Papa".

Elisabetta Trevisan

En ese contexto, se hizo referencia a algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad. Por último, se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando "la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional.

Posteriormente, se han trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Rey tomará posesión del título honorario de protocanónigo, una tradición reservada a los Reyes de España desde hace siglos.

protocanónigo, un título honorario

Tras el encuentro con el Pontífice, Felipe VI tomará posesión en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma de su cargo de protocanónigo honorario, que hereda de su padre Juan Carlos, que aceptó el título en 1977.

Un título que corresponde al titular de la Corona Española por una antigua relación de patronazgo entre la monarquía española y la basílica romana que se remonta al siglo XVII. Y es que Santa María la Mayor es la iglesia de referencia de los españoles en la capital italiana. De hecho, el templo esté repleto de huellas españolas, como estatuas de reyes, capillas financiadas por nuestro país y celebraciones litúrgicas anuales por la nación española.