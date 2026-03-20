En este día recordamos a un hombre luchó por la unidad. porque hoy celebramos a San Martín Dumiense. Natural de Panonia, en el siglo VI, en Portugal, territorio de los suevos, convirtió a estos bárbaros a la Fe del Señor Jesús. El nacimiento de este Santo, que la historia le distingue de San Martín de Tours, es, concretamente, en el año 515.

El afán por conocer la Tierra de Cristo se hará realidad, peregrinando a los Santos Lugares donde podrá hacer penitencia y meditar, así como entrar en el estudio de la lengua griega. Allí conoce la espiritualidad existente y profundiza en los Monasterios de Oriente, lo que le hace tomar nota y aprender lo que debe ser la verdadera oración.

Todo esto lo pone en práctica cuando retorna a Occidente en las zonas de Galicia y Portugal, en la Península Ibérica. En su propia tierra, funda un Monasterio, apoyándose en la Regla de San Benito. Sigue de cerca de los clérigos, impulsando su formación, según manda la Santa Madre Iglesia. Su labor de apostolado se consolidó cuando fue elegido obispo de esa Sede.

San Martín de Dumio muere en el año 580. Fue reconocido como Santo al poco de morir porque en la mente de todos se encontraba su gran labor de unión y pacificación. El gran recuerdo que se tiene de él es como al Figura de un Santo muy importante en los tiempos del Medievo. Por otro, lado se le considera un verdadero puente entre las culturas romana, germánica y cristiana.