Cáritas recauda 1,5 millones de euros para ayudar a los afectados por las inundaciones en Alemania

Gracias a la gran solidaridad de los donantes, Caritas Internationalis ha puesto inmediatamente a disposición de Caritas Alemania para la emergencia ligada a las inundaciones de los últimos días: se trata de 1,5 millones de euros que Caritas Alemania aportará directamente a las asociaciones diocesanas afines a los afectados.

Además, Caritas Alemania empezará asesoramiento económico y psicológico para dirigir las solicitudes de ayuda a las oficinas estatales y federales.

El presidente de Caritas, Mons. Peter Neher, ha expresado su emoción por la respuesta inmediata que llegó en pocos días: “Estamos abrumados por la gran disposición de la gente para ayudar todo el país. Esto nos da una gran esperanza a todos los que trabajamos para aliviar el sufrimiento. El dinero ahora llegará a los afectados de forma rápida donde más se necesitará. A pesar de todas las dificultades y sufrimientos, esta solidaridad con los afectados es abrumadora. Hay muchas donaciones individuales importantes, pero también han ayudado las campañas de recolección de Zdf, Westdeutsche Allgemeine Zeitung y recolectadas por Michael Patrick Kelly y el SC Friburgo”.

@caritas_ci ruft zu Spenden für Hochwasser-Opfer in #NRW und #RheinlandPfalz auf. #Spenden werden direkt vor Ort in den am stärksten betroffenen Gebieten eingesetzt. Caritas-Beratungsstellen, -Sozialstationen an der Seite der Betroffenen. #hochwasserkatastrophe#flutkatastrophe pic.twitter.com/5dZZJtj3P5