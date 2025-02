"¡No te cases sin hablar de esto!": Los 5 temas clave para un noviazgo exitoso según Pep Borrell

Pep Borrell ha presentado su nuevo libro "Novios 100%" en 'Ecclesia es Domingo' de TRECE y compartió perspectiva sobre el noviazgo, el matrimonio y la importancia de la afectividad en las relaciones, todo desde su experiencia personal como padre de cinco hijos. Borrell, quien se describe como un "médico pluriempleado", ya que durante la semana es dentista y los fines de semana habla a matrimonios y novios, abordó varios temas clave para entender y fortalecer las relaciones.

La Importancia del Noviazgo y los Temas Clave

Para Borrell, el noviazgo es una etapa fundamental para el éxito del matrimonio. Sin embargo, critica que actualmente hay gente "viviendo el noviazgo como si estuviera casado". Esta práctica, según cuenta, impide que las parejas se conozcan bien, ya que se centran más en disfrutar y pasarla bien, dejando de lado la conversación profunda sobre temas importantes. "Mucha gente se casa pensando, 'qué bien que lo pasamos, lo pasaremos bien siempre.' Y entonces empiezan a conocer".

Borrell enfatiza la necesidad de hablar sobre cinco temas básicos antes de casarse: la familia amplia (suegros, cuñados...), la fe y las creencias, tener hijos y su educación, el trabajo dentro y fuera de casa, y el dinero. Estos temas, según él, son "la mayoría de problemas que tienen los matrimonios o la mayoría de causas de separación".

"Estamos obsesionados" señala Borrell, refiriéndose a la educación sexual, dejando de lado la afectividad. "Para mí está muy mal separar la sexualidad de la afectividad". Para él, es más necesario hablar de cómo gestionar una ruptura y fomentar las segundas oportunidades.





Red Flags y Relaciones Tóxicas

Borrell explica que hay cosas opinables, importantes y graves al evaluar si un noviazgo debe continuar. Las cosas opinables, como gestos o costumbres, son aquellas que debemos aceptar y esforzarnos por que nos gusten; las importantes se refieren a los cinco temas básicos, deben hablarse a fondo; y las graves, como faltas de respeto, deben ser motivo para terminar la relación. "Yo digo que los noviazgos siempre son para dejarlos. O te casas o lo dejas".

Una relación tóxica, según Borrell, es aquella "que te hace mal" y que no saca "lo mejor de ti", por lo que si una relación causa tristeza, preocupación o ansiedad, no es buena. "Cuando una persona está enamorada, debe estar feliz, debe estar contenta, debe ser mejor compañero, mejor trabajador, mejor hijo, mejor todo, con sus más y sus menos, pero te debe hacer radiar".

gestión de rupturas y Segundas oportunidades

Borrell aborda el tema de las rupturas, señalando que "una vez roto un noviazgo, borrón y cuenta nueva". Además, es partidario de las segundas oportunidades en el noviazgo, ya que a veces es necesario dejarlo para darse cuenta de lo que se quería, debido a la constante búsqueda de "alguien mejor" en la sociedad actual. Eso sí, advierte que si la ruptura fue por una falta de respeto grave, es mejor olvidarse.

También enfatiza la importancia de no hablar mal del ex tras una ruptura, ya que esto puede causar más daño que la causa original de la separación.

El matrimonio como vocación

Como católico, Burrel destaca la importancia de la fe en el matrimonio, describiéndolo como una misión y vocación con ayuda sobrenatural. "Tenemos que tener, es evidente que un noviazgo pasaremos y un matrimonio pasaremos temporadas buenas, temporadas malas. No podemos sospechar que siempre esto será happy flower, o sea, siempre habrá problemas, pero tenemos la firme convicción de que es una cosa que nos sobrepasa, que es un amor que nos viene del cielo".





Menciona que el matrimonio es una institución de ley natural que Cristo elevó a sacramento. Además, enfatiza que el matrimonio católico no se trata de "tips ni consejos", sino de la voluntad sincera de amar y de una unión que trasciende lo terrenal. El Papa Francisco insiste en que la vocación al matrimonio es la más importante, y según Borrell es "una imagen de Dios, pues Dios creó al ser humano como hombre y mujer para que unidos reflejen su imagen".

Convivencia premarital, Sexo y Expectativas

Borrell afirma que la convivencia antes del matrimonio no es una garantía de éxito. "Tú haz lo que quieras, pero no me digas que vas a convivir para saber si el matrimonio funcionará, porque además hay estudios y buenísimos que lo demuestran". Lo que realmente funciona, según él, es "conocerse bien" y hablar sobre los temas importantes.

Borrell explica que la Iglesia Católica no prohíbe el sexo, sino que lo entiende como una entrega total y exclusiva entre esposos. "Las relaciones sexuales dentro de la Iglesia Católica están pensadas porque tienen que ser libres, libres, totales, fieles y fecundas". Según cuenta, "estas cuatro condiciones solo se dan en una condición de decir, "Yo contigo para siempre. Yo te entrego todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Haz lo que quieras, pero hazlo porque quieres." Además, menciona la teología del cuerpo de San Juan Pablo II como una forma de entender el sexo como un regalo de Dios.

Ante la pregunta sobre cómo gestionar las expectativas en la pareja, Borrell aconseja tomar decisiones basadas en "la razón y la voluntad", enfocándose en "hacer feliz" a la pareja, en lugar de buscar solo la propia felicidad. "No es tanto ella me va a hacer feliz a mí, yo me voy a esforzar para hacerle feliz a ella, porque yo me puedo comprometer a eso". Subraya que el amor se trabaja y que el sentimiento vuelve cuando uno se esfuerza en amar.

Borrell reconoce las diferencias entre los cerebros masculino y femenino, pero afirma que esto no impide el entendimiento. "Somos radicalmente distintos y por eso estamos no solo abocados a comprendernos, sino que precisamente porque somos distintos nos podemos entender muy bien".





Consejos para Solteros y Casados

Para quienes no tienen pareja, Borrell aconseja vivir la soltería con alegría y entusiasmo, y moverse para conocer gente nueva. Subraya la importancia de no retrasar demasiado el noviazgo y de darle prioridad a la elección de la persona con la que se va a compartir la vida.

Finalmente, ofrece un consejo para los matrimonios: enfocarse en detalles pequeños pero diarios, como "un abrazo de mínimo 10 segundos y no hace falta decirse nada", y que los hijos vean el amor entre sus padres. "Aunque estemos enfadados, un abrazo. Estás enfadado, no digas nada. Si estás contento, le dices cosas bonitas a tu mujer".

"Hay que cambiar las estadísticas" , dice Borrell, animando a la gente a vivir el matrimonio y el noviazgo con alegría, dejando atrás los chistes y comentarios negativos. Su objetivo es transmitir que el matrimonio es una aventura para disfrutar, no una carga para aguantar.