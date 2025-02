La propuesta de la Conferencia Episcopal para relanzar el matrimonio: “Cada corazón aspira a un amor que lo complete”

Del 14 al 21 de febrero, la Conferencia Episcopal Española vuelve a celebrar la Semana del Matrimonio. Es el cuarto año consecutivo en el que se celebra esta semana, que esta vez se engloba en la Campaña “Matrimonio es más”.

“Llena su corazón, hazlo latir” es el lema para la campaña, que este año ha sido creado por un grupo de estudiantes de Grado de Publicidad y Relaciones públicas de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ábside Media Producciones se ha encargado de la producción audiovisual de dicha campaña.

La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la vida pone en marcha esta Campaña con el objetivo de “visibilizar la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza”.

“Se trata de resaltar los valores propios del matrimonio cristiano: felicidad, amor, entrega, realización personal, proyecto común, estabilidad, hombre y mujer, por amor y abierto a la vida”, ha señalado Miguel Garrigós, director de esta Subcomisión Episcopal, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña. “Estamos convencidos de que el corazón de cada persona aspira a un amor que lo complete y que perdure”, añadía.

Menos matrimonios, más divorcios

Esta Campaña “Matrimonio es más” es una propuesta con la que responder a dos realidades que vive España: el descenso del número de matrimonios —cerca de 35.000, o lo que es lo mismo, solo dos de cada diez matrimonios son religiosos— y el aumento del número de divorcios —por cada cien bodas, más de la mitad de las parejas acaban separándose—.

De este modo, la campaña se dirige principalmente a un público que quiere tener una relación estable, en el rango de edad entre los 25 y 40 años. Y, al mismo tiempo, también a un público secundario, de entre 45 y 55 años, que puede estar pasando por una crisis, pensando en aportar soluciones a las situaciones que están viviendo.

Resaltar los valores del matrimonio cristiano

El eje de la campaña es el latido de un corazón que transmite emociones profundas sobre las relaciones humanas y la importancia del amor y la familia como un solo latido. También se utiliza el corazón “como metáfora visual y emocional” que representa, según se llena o se vacía, los momentos clave de la vida.

Estos corazones que laten como un solo latido son los de Edu y Mónica, dos personajes de animación que cobran vida al final de la historia. La historia de Edu y Mónica se narra en tres vídeos. El primero sobre cómo comenzó la historia, porque, a veces, las conexiones más especiales ocurren cuando menos las esperas. En el segundo, la historia continúa con la declaración y el compromiso. En el tercero, con el matrimonio y la vida compartida, nos descubren que la verdadera receta no son los momentos perfectos, sino los momentos compartidos porque el amor no elimina el dolor, sino que lo transforma en fuerza para seguir adelante.