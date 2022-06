Sira, madre de Juan, niño con síndrome de Down: "¿Por qué mi hijo con discapacidad es menos válido?"

“¿Por qué mi hijo con discapacidad es menos válido? No entiendo porqué una ley me tiene que decir si mi hijo con discapacidad tiene más o menos derecho que vivir que cualquier de mis otros hijos sin discapacidad”. Es el testimonio de Sira, madre de Juan, niño con síndrome de Down, y una de las protagonistas del proyecto de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, que narra la historia de tres mujeres “a las que les ofrecieron el aborto como solución, pero eligieron la vida”.

“¿Llegaste a escuchar el latido del corazón del bebé en algún momento durante la ecografía? Sí, el latido del corazón lo escuchas en las primeras semanas […] tengo una misión con él”, cuenta Sira.

"Me ponen a Juan en el pecho y rompí a llorar: el regalo de la vida"

Tiene 38 años, está casada con 5 hijos y Juan es el más pequeño y tiene Síndrome de Down: “A mí me dicen en el screening de la semana 12 que había cosas que se salían de lo normal y se me tambaleó el mundo. Esto que siente una madre que algo ocurre, algo pasa y ahí empezó mi duelo. Empecé a entender que este quinto bebé no iba a ser como los hermanos, iba a ser diferente”.

“Cuando nos confirman el Síndrome de Down nos invitan a interrumpir el embarazo, y es verdad que en ese momento que te ofrezcan esa posibilidad no te ayuda porque tu estás librando una batalla fuerte en tu corazón. Cuando Juan nace con un parto estupendo, rápido y natural, y me ponen a Juan en el pecho rompí a llorar: el regalo de la vida”, cuenta una emocionada Sira.

"Hay que ser valientes"

La madre, protagonista de la campaña de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, entiende la dificultad de tener un bebé con discapacidad: “A mí me mató la incertidumbre, pero hay que ser valientes porque no sabemos cómo van a ser nuestros bebés”.

Se calcula que en España hay 6.000 embarazos de bebés como Juan, solo nacen 150. El aborto es libre hasta la semana 22. Dos meses más que un bebé sin alteraciones...“Juan tiene una inteligencia emocional extraordinaria, percibe en casa cuando uno está más para abajo, triste o enfadado. Cuando algunos de los hermanos está llorando él se pone a su lado y le empieza a dar besos. Realmente es extraordinario”, subraya Sira.

Sí a la vida

“Nosotros decimos sí a la vida” expresan en redes sociales desde la Comisión que recuerda los datos oficiales del aborto en nuestro país. En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que entró en vigor la actual ley de plazos de 2010, que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral. La tasa media de los últimos diez años ha sido de 11 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años.

En 2020, último año con cifras, abortaron 88.0000 mujeres con una tasa de 10,33 interrupciones. De ello se deduce que uno de cada cuatro embarazos en España acaba en aborto, y así lo publicó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social refiriéndose al año 2020.

Según dichos datos, el motivo del 91% de los abortos fue el de “a petición de la mujer”, frente a tan solo el 9% que fue motivado por alguno de los 3 supuestos para los que se despenalizó el aborto en la primera ley sobre la materia (riesgo para la vida de la embarazada, graves anomalías en el feto y enfermedad extremadamente grave e incurable”).